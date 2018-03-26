Понедельник, 26 Марта 2018 11:18

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим пожаром, произошедшим в Кемеровской области, ставшем причиной гибели десятков людей, в том числе, детей.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, президент выразил искренние и глубокие соболезнования российскому коллеге и всему братскому народу России, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Отметим, что в городе Кемерово 25 марта в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" по подтвержденным данным погибло 48 человек, однако количество погибших может вырасти, еще порядка 50 человек числятся среди пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших - по крайней мере девять детей. Еще 27 человек из находившихся в торговом центре на данный момент числятся пропавшими без вести. Трагедия в кемеровском торговом центре <Зимняя вишня> стала одним из наиболее серьезных пожаров за последние годы в России. На данный момент Следственный комитет рассматривает три версии происшествия - причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, поджог на территории детского центра или случайное возгорание от свечей, которые были зажжены на детском празднике. Семьи погибших получат компенсацию в 1 млн рублей.