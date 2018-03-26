Понедельник, 26 Марта 2018 11:11

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 26 марта текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 1/1, 1/2-1-6, 2, 4, 6, 8 на пр. Комитаса, 7 на ул. Касяна и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 1-15 на 4-ом переулке пр. Баграмяна, жилые дома 24/3 на ул. Мамиконянц, 15/32, 24/30, 33/19 на ул. Ширванзаде и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 2, 4 на ул. Бакунца, 4 на ул. Акобяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 39, 41, 44, 47, 49, 51 на ул. Шерами; жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7 на ул. Е.Тадевосян, 21, 38А на 4-ом переулке Багратуняц, 1/1, 3/2 на ул. С.Таронца, жилые дома 2, 8, 10, 10/4, 12, 14, 16, 18, 20 на проходе Атоян, собственные дома 45-107 и жилой дом 12/3 на ул. Атоян, собственные дома 70-76 на 7-ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице, 48-ая улица в Нор Ареше; собственные дома 24-40 на 3-ей улице, 13-30 на 5-ой улице, 1-52 на 7-ой улице, 1-40 на 9- ой улице, 35-60 на 11-ой улице, 1-40 на 16-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57 на 32-ой улице, 1-30 на 40-ой улице в Ареше; жилые дома 78/1, 78/2 и собственные дома 7 1-11, 38-74 на ул. Димитров; собственные дома 50-74 на ул. Ростовян, абоненты по адресам: 1/12 на ул. Азатамартикнери, 24/2 во 2-ом квартале Давида Бэка, 86 на ул. Сасунци Давида;

10:30-16:30 собственные дома 1-23 на ул. Шагиняна, 68-113 на ул. Чаренца и собственные дома 1-19, 11-103 на 1-ом переулке, собственные дома 56-91 на уыл. Чаренца и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 64 на ул. Заваряна, собственные дома 36, 38 на 6-ой улице Айгестана и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 7 на ул. Алека Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12 и прилегающие общественные абоненты; 11:00-15:00 собственные дома 1-58 на 12-ой улице Вардашена; 11:00-17:00 собственные дома 26-102 на ул. Амо Сагяна, конец улицы В.Папазяна, ресторан <Гандзакар> и прилегающие общественные абоненты; 12:00-16:00 жилые дома 3, 3/2, 3/3, 5/1, 7 на Тбилисском шоссе, собственные дома 5-60 у Канакерской ГЭС, здание Административного суда иприлегающие общественные абоненты; в

Араратском марзе:

10:30-12:00 частично село Димитров;

10:00-14:00 частично села Мармарашен и Лусарат, 1-ая улица города Масис;

10:00-16:00 частично кварталы "Аргаванд", "Геганист", "Гетапян", "Даракерт", "Хачпар", "Гукасаван", "Айанист", "Овташат", "Сипаник",

"Арбат", "Азаташен", "Низами", "Зорак", "Дарбник", "Даштаван"; частично кварталы "Нор", 2 и прилегающие общественные абоненты в городе Масис; 10?30-16?00 Ланджазат;

11:00-14:00 села Кахцрашен и Нарек, частично село Айгезард;

13:00-16:00 частично село Далар;

14:00-16:00 частично село Ерасх; село Армаш; в Вайоц Дзорском марзе: 10?00-16?00 частично село Агавнадзор; в Гегаркуникском марзе:

10:30-16:30 частично община Чкаловка;

11:00-16:00 села Гегамасар, Авазан, Норакерт, Покр Масрик, Арпунк, частично село Акунк, станции компаний <Виваселл МТС> и <АрменТел>,

прилегающие территории и общественные абоненты; в Ширакском марзе:

10:00-14:00 частично община Покр Сариар в районе Ашоцк; 10?00-16?00 улицы Гранта Шагиняна, Еритасардакан и Комсомоли в районе Ани; в Лорийском марзе: 11?00-17?00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч и Агви; в Сюникском марзе:

10:00-13:00 улица Гая, переулок Ширака в городе Сисиан; село Уйц;

11:00-14:00 село Карашен;

11:00-15:00 жилые дома 9, 10 на ул. Чаренца в городе Агарак; 11?00-16?00 частично улицы Йолян, Нарекаци, Арташеснери, Гарегина Нжде, Татеваци, Давида Бэка, Зоравара Андраника, Комитаса, Мовсеса Хоренаци, Спандаряна, Вардана Мамиконяна, Юрия Бахшяна, Г.Ашота в городе Горис; 11?00-17?00 село Нораван; 13?00-16?00улицы Гая, Паруйра Севака, Зоравара Андраника, Шаумяна, Сюник, Чаренца, переулок Ширака в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.