Суббота, 24 Марта 2018 13:34

АрмИнфо.На 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 23 марта на основе консенсуса была принята предложенная по инициативе Армении резолюция о предотвращении геноцидов. К Армении присоединились и соавторами резолюции стали около шестидесяти стран, представляющих все региональные советы по правам человека, сообщила пресс-служба МИД Армении.

Согласно источнику, в своем выступлении представитель МИД РА подчеркнул, что вышеупомянутая резолюция является выражением решительной и постоянной приверженности Армении в предотвращении преступления геноцида. Он подчеркнул особую важность принятия резолюции о Предупреждении преступления геноцида в канун 70-ой годовщины Конвенции ООН о правах человека.

В резолюции вновь подчеркивается, что борьба с безнаказанностью является важным фактором предотвращения геноцида. В ней выражена озабоченность по поводу отрицания или оправдания геноцида, что препятствуют усилиям по предотвращению безнаказанности, примирению народов и предотвращению преступности.

В резолюции особое внимание уделяется выявлению отрицания и причин геноцида. Резолюция также приветствует призыв специального советника Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида к всеобщей ратификации в преддверии 70-й годовщины Конвенции.

В этом документе также выражена благодарность Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за то, в сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Резолюцией предлагается офису Верховного комиссара по правам человека организовать на сентябрьской сессии на высоком уровне обсуждение по вопросу предупреждения преступления геноцида и наказания за его совершение. В резолюции также предусматривается, что Генеральный секретарь ООН подготовит доклад на основе информации, полученной государствами-членами о преподавании образования по предупреждению геноцидов.