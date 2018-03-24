Суббота, 24 Марта 2018 11:07

АрмИнфо. Завершился визит в Армению делегации экспертов НАТО. Согласно сообщению пресс-службы МО РА, с 20 по 23 марта в рамках программы развития оборонного образования, созданной для поддержки нужд Армении, ведущие эксперты НАТО, представляющие оборонные учреждения Канады, Чехии, Польши и Литвы, совместно с управлением кадров и военного образования Министерства обороны РА обобщили программу сотрудничества на 2017 год, согласовав дальнейшие направления взаимодействия.

В рамках визита в ходе состоявшейся в Министерстве обороны РА рабочей встречи армянская сторона представила реформы,

осуществленные в военно-образовательной сфере. В докладах особо подчеркивалась необходимость в пересмотре образовательных программ, переподготовки профессорско-преподавательского состава, новой методологии образования, а также вопросы, касающиеся законодательных инициатив и применения положений Болонского процесса в системе военного образования.

В рамках визита представители делегации НАТО посетили военно-образовательные учреждения, встретились с их руководящим составом.