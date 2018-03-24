Согласно сообщению пресс-службы МЧС РА, пожар вспыхнул на 2 гектарах в местности, именуемой "Хурдах". На месте происшествия находились 5 сотрудников государственной некоммерческой организации "Армлес", которые контролировали ситуацию. В 22.20 поступил сигнал о необходимости помощи со стороны пожарных. На место происшествия отбыла оперативная группа и свободный расчет из 8 пожарников. По причине труднопроходимости местности пожарным машинам не было возможности приблизиться к очагу возгорания. Тушения пожара осуществлялось исключительно человеческими ресурсами. Пожар был локализован в 02.05, потушен в 02.20 часов. Сгорело порядка 12 гектаров травяного покрытия. О происшествии проинформировано Министерство охраны природы. В тушении пожара принимали участие 12 пожарных, 10 сотрудников "Армлеса" и двое граждан.

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