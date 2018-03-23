Пятница, 23 Марта 2018 20:23

АрмИнфо. Армения будет решительно продвигаться по пути парламентской демократии. Об этом 23 марта на встрече с членами Общественного Совета, заявил президент РА Серж Саргсян. Согласно сообщению пресс-службы главы армянского государства, с учетом того, в ближайшее время истечет срок полномочий президента РА, это его последняя встреча с членами Общественного совета в нынешнем формате.

Серж Саргсян подчеркнул, что высоко оценивает деятельность Общественного совета. Он отметил, что выявление и обсуждение структурой имеющихся в стране проблем, оказывало властям содействие в их оперативном решении. "В свое время глава Совета Вазген Манукян высказывал сомнение в деятельности Совета, и даже предлагал его расформировать, на что я ответил отказом, и сегодня у структуры новый конституционный статус", - сказал президент РА. Он констатировал, что Армения выполнила все свои обязательства перед Советом Европы. Сотрудничество же Армении с Россией и Европейским Союзом во всем мире приводится в качестве показательного примера.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в Армении изменится порядок назначения членов Общественного совета. Проект закона "Об общественном совете" одобрен на заседании Национального Собрания РА 7 марта. Необходимость в принятии закона обусловлена требованиями обновленной Конституции, согласно которой Общественный совет признается консультативным органом при правительстве Армении. Законопроектом установлен порядок формирования совета. В отличие от ныне действующего Общественного совета с участием 36 членов, в новом совете будут представлены 45 человек. Членами совета могут быть лица, достигшие 25-летнего возраста, обладающие знаниями и опытом. Вместо ныне действующих 12 консультативных комиссий отныне в составе совета будут действовать 5 отраслевых комиссий. Внеочередные заседания совета могут созываться по требованию не 2/3 членов совета, как это происходит сегодня, а 1/3. Заседания Общественного совета, которые будут открытыми, могут происходить не реже 1 раза в два месяца против трех месяцев в настоящее время. Финансирование Общественного совета будет производиться со счетов государственного бюджета. Общественному совету будет содействовать Офис общественного совета, который получит статус правительственного органа. 15 членов совета будет назначать правительство, которые затем получат право обращения в местные органы самоуправления, земляческие и творческие союзы, студенческие и молодежные организации, союзы ветеранов и т.д. с предложением о представлении кандидатов в члены совета. Получив данные о кандидатах, будут проведены закрытые голосования, по итогам которых будут определены 15 членов совета, получившие наибольшее количество голосов. После этого уже 30 членов совета изберут оставшихся 15 членов. Премьер-министр РА после завершения всех этих процедур представит список членов совета на утверждение президенту страны. Приостановка деятельности члена совета не может быть приостановлена в течение года после его назначения. При Общественном совете будет действовать Палата по делам национальных меньшинств, которая станет консультативным органом.