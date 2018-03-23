Пятница, 23 Марта 2018 19:59

АрмИнфо. Туркменистан выступил с заявлением по поводу задержания туркменскими пограничниками в территориальных водах страны иранского судна.

Согласно сообщению посольства Туркменистана в Армении, поступившем в АрмИнфо, в последние дни в средствах массовой информации Ирана и других государств получило распространение искаженная информация о, якобы, имевших место неправомерных действиях пограничных служб Туркменистана в отношении иранского судна. <Туркменская сторона заявляет, что 21 марта 2018 года в территориальных водах Туркменистана, в 3-4 км от береговой линии государства, на Каспии пограничными службами Туркменистана была пресечена попытка контрабандного провоза крупной партии наркотических средств группой граждан Исламской Республики Иран, нарушивших туркменскую государственных границу на моторной лодке>, - говорится в заявлении Посольства. Вместе с тем, в дипмиссии подчеркивают, что во время задержания, указанные контрабандисты, не подчинившись командам пограничного наряда, предприняли провокационные действия в отношении туркменских пограничников, расцениваемые как посягательство на жизнь, в результате чего против нарушителей были применены силовые методы принуждения в строгом соответствии с законодательством Туркменистана. <В настоящее время по факту произошедшего случая сторонами, в рамках действующих механизмов погранкомиссарских встреч, проводятся соответствующие процессуальные мероприятия. Туркменская сторона, заявляя о вышесказанном, подчеркивает, что любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркменистану действия и немедленно опровергаться туркменской стороной>, - говорится в распространенном посольством Туркменистана заявлении.