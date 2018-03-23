Пятница, 23 Марта 2018 19:45

АрмИнфо. Для оппозиционного блока "Елк" первоочередной задачей является воспрепятствование воспроизводству Сержа Саргсяна мирным путем. Об этом 23 марта в беседе с журналистами заявил глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян.

"Даже если бы Конституционные реформы 2015 года не были приняты, это вовсе не означает, что Серж Саргсян не стал бы претендовать на руководство страной и дальше", - подчеркнул лидер фракции "Елк", заметив, что именно сейчас, когда идет процесс воспроизводства власти, борьба оппозиции будет особенно эффективной. "Некоторые политические силы Армении попали в ловушку, когда пытались бороться с Конституционными реформами в 2015 году. Они растратили весь свой потенциал и сейчас не могут стать противовесом Саргсяну ", - заявил депутат. Пашинян отметил, что тогда было только начало, а сейчас уже подходит время решающих действий, когда все решит власть народа.

При этом депутат выразил уверенность в том, что в случае волеизъявления народа, осуществить смену власти при ныне действующей Конституции будет в разы проще.

Отметим, что 9 апреля истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна. Последний на днях в своем интервью не исключил возможности своего выдвижения на пост премьера после истечения президентских полномочий с условием того, что помимо управления государством будет активно заниматься подготовкой молодых кадров. Тем не менее, несмотря на идентичность повестки борьбы с властями, оппозиции не удается придти к консенсусу по этому вопросу.