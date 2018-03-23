Пятница, 23 Марта 2018 18:50

АрмИнфо. Представленный на очередной сессии <Евримаж> (Eurimages), которая состоялась с 13 по 17 марта в Ереване, российско-армянский проект - фильм <Танец с саблями> о жизни армянского композитора Арама Хачатуряна не набрал всего 0,2 балла для открытия финансирования от Европейского фонда. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, 23 марта в ходе пресс-конференции сообщила директор ГНКО <Национальный киноцентр Армении> Шушан Мирзаханян.

В этом ключе она отметила, на этот раз в фонд поступили 54 заявки от 38 стран-членов, и лишь 20 из них в итоге получили поддержку. В числе выигравших проектов 2 анимационных проекта, 1 документальный, 17 художественных. Решение принималось, по ее словам, на закрытой сессии.

Говоря о самом фильме, Ш. Мирзаханян отметила, что картина с российской стороны была представлена кинокомпанией Рубена Дишдишяна <Марс Медиа>, а с армянской - <Джи Эй Эм продакшн>. Режиссером кинокартины стал российский режиссер Юсуп Разыков. В беседе с АрмИнфо, директор Нацкиноцентра отметила, что, не взирая на итоги 150 сессии Евримажа, съемки фильма уже стартовали, а в апреле съемочная команда продолжит работы в Армении.

В свою очередь представитель Армении в совете Евримаж, директор кинофестиваля <Золотой абрикос> Сусанна Арутюнян отметила, что конкуренция была очень высокой. <Если я оглашу фамилии режиссеров, которые наравне с нами представили свои проекты Европейскому Фонду, вы поймете, что быть включенным в этот список уже для нас является большой честью. Меж тем, другие совместные продукты, представленные Россией, набрали меньшее число баллов, чем наш фильм>, - добавила она. Кроме того, по ее словам, на предыдущей сессии Европейского фонда армяно- российские проекты - фильмы "Спитак" (режиссер Александр Котт) и "Фабрика" (режиссер Юрий Быков) получили финансирование от Евримаж в размере 250 тыс. евро и 200 тыс. евро соответственно. Отвечая на вопрос АрмИнфо касательно участия Армении в следующей сессии Евримажа, Ш. Мирзаханян раскрывать деталей не стала, однако отметила, что заседание пройдет с 16 по 22 июня в Монреале, к которому Армения в обязательном порядке готовится.

Отметим, что <Евримаж> (Eurimages) - Фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году и насчитывающий на сегодня 38 участвующих в его деятельности стран. Армения стала членом Фонда в 2016 году. В рамках своей деятельности <Евримаж> оказывает помощь в создании ко- продукции; содействие в дистрибуции картин; поддержку кинотеатрального показа и частично компенсирует затраты на перевод фильмов в цифровой формат.

На субсидирование совместного производства тратится почти 90% средств Фонда, получаемых от членских взносов (порядка 25 млн. евро). С 1989 года <Евримаж> принял участие в создании более 1200 полнометражных художественных и документальных кинокартин, сделанных в ко-продукции. Многие из них удостаивались престижных наград. Финансирование одной картины со стороны Евримажа составляет до 20% и в абсолютном выражении достигает 500 тыс. евро. Армения ежегодно выплачивает в Фонд членский взнос в объеме 110 тыс. евро. Меж тем, ежегодно государство выделяет на поддержку отечественного кинематографа порядка 247 млн. драмов.