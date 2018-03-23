Пятница, 23 Марта 2018 18:30

АрмИнфо. Армению посетит делегация комитета Государственной Думы России по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, 24 марта российская делегация посетит мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", а уже 26 марта в армянском парламенте состоится совместное заседание постоянной комиссии по внешним отношениям НС РА и российского комитета.

По итогам заседания, глава армянской комиссии Армен Ашотян и зампредседателя российского комитета Констанстин Затулин проведут встречу со СМИ.