Пятница, 23 Марта 2018 18:23

АрмИнфо. Совет интеллигенции Армении с открытым письмом обратился к правительству страны, выражая свою обеспокоенность по поводу объявления горнорудной промышленности приоритетом армянской экономики.

В заявлении Совета подчеркивается, что на маленькой территории Армении (порядка 29,7 тыс квКМ) просто невозможно сочетать три объявленные в качестве приоритета направления экономики - горнорудную промышленность, туризм и сельское хозяйство. "Постоянно увеличивающееся число металлических рудников, а также хвостохранилищ, загрязняющих окружающую среду, является препятствием на пути развития туризма и сельского хозяйства",- говорится в заявлении.

В связи с этим Совет обратился к Национальному Собранию и правительству не давать новых разрешений на эксплуатацию рудников, предпринять меры по восстановлению ущерба, нанесенного окружающей среде, изучить социальное состояние и состояние здоровья населения областей, где эксплуатируются эти месторождения (Лори и Сюник) и оказать жителям данных общин необходимое содействие, привлечь к ответственности частных предпринимателей, деятельность которых нанесла вред природе и здоровью местных жителей.

Под заявлением подписались профессор Азат Егиазарян, эколог Карине Даниелян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Навасардян, скульптор Фердинант Аракелян, кандидат химических наук Роланд Аветисян, автор программа гелиофикации Армении Ваган Амазаспян, политолог Армен Овсепян, председатель Демпартии Армении Арам Саркисян.

Отметим, что в Армении эксплуатируется около 400 месторождений, 23 из них металлических с 22 хвостохранилищами. Меж тем, продукция сферы составляет лишь 2,5-2,9% от ВВП Армении.