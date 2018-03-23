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АрмИнфо. Совет интеллигенции Армении с открытым письмом обратился к правительству страны, выражая свою обеспокоенность по поводу объявления горнорудной промышленности приоритетом армянской экономики.
В заявлении Совета подчеркивается, что на маленькой территории Армении (порядка 29,7 тыс квКМ) просто невозможно сочетать три объявленные в качестве приоритета направления экономики - горнорудную промышленность, туризм и сельское хозяйство. "Постоянно увеличивающееся число металлических рудников, а также хвостохранилищ, загрязняющих окружающую среду, является препятствием на пути развития туризма и сельского хозяйства",- говорится в заявлении.
В связи с этим Совет обратился к Национальному Собранию и правительству не давать новых разрешений на эксплуатацию рудников, предпринять меры по восстановлению ущерба, нанесенного окружающей среде, изучить социальное состояние и состояние здоровья населения областей, где эксплуатируются эти месторождения (Лори и Сюник) и оказать жителям данных общин необходимое содействие, привлечь к ответственности частных предпринимателей, деятельность которых нанесла вред природе и здоровью местных жителей.
Под заявлением подписались профессор Азат Егиазарян, эколог Карине Даниелян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Навасардян, скульптор Фердинант Аракелян, кандидат химических наук Роланд Аветисян, автор программа гелиофикации Армении Ваган Амазаспян, политолог Армен Овсепян, председатель Демпартии Армении Арам Саркисян.
Отметим, что в Армении эксплуатируется около 400 месторождений, 23 из них металлических с 22 хвостохранилищами. Меж тем, продукция сферы составляет лишь 2,5-2,9% от ВВП Армении.
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|Beeline и Vesta запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
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|В рамках председательства Болгарии в Совете ЕС в Ереване состоялось мероприятие, приуроченное истории и культуре страны от истоков и до наших дней
|Профессор: Председательство Болгарии в Совете ЕС может способствовать присоединению Армении к Евросоюзу в будущем
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|Фронт "Во имя государства Армения" призывает армянский народ встать на борьбу с правящим режимом
|Шарль Азнавур: Урегулирование карабахской проблемы будет в значительной мере способствовать общей безопасности и стабильности в регионе
|Новый формат содействия развитию общин при финансовой поддержке Банка ACBA-Credit Agricole
|Налбандян: Цель проведения экономического форума Франкофонии в Ереване - создание постоянной сети между бизнесменами-франкофонами
|Министр Юстиции утверждает: В Армении нет, и никогда не было политзаключенных
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|Парламент Латвии единогласно проголосовал за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС
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|Глава МИД Армении отправился в Париж
|Саргсян назначил генерал-лейтенанта Айказа Багманяна замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|Министр ЧС Армении и военно-воздушный атташе посольства России в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Замминистра ИД: Упрощение визового режима с ЕС тесно связано с реадмиссией
|Заньер: Взаимодействие в решении карабахского конфликта требует оптимистического подхода
|Группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила Армению
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|Армянские парламентарии 23 марта соберутся на внеочередное заседание
|Global Finance признал Ардшинбанк лучшим банком Армении 2018 года
|Армянский эколог озабочена состоянием водных ресурсов страны
|Замглавы МИД Армении: Отдельные положения Соглашения с ЕС начнут действовать досрочно
|Банк ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором выставки "Образование XXI век"
|Вступление в силу Договора о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС станет следующим этапом развития евразийской интеграции
|Госминистр Арцаха в Австралии рассказал об усилиях, направленных на решение карабахского конфликта
|В Генпрокуратуре считают, что чиновники Минкульта РА нанесли государству многомиллионный ущерб
|Посол Франции: Макрон примет участие в саммите Франкофонии в Ереване
|Карине Даниелян: Строительство саун в лесной зоне для меня совершенно неприемлемо
|Общественные организации выражают свою обеспокоенность в связи с жестким вердиктом суда в отношении Жирайра Сефиляна и его сторонников
|Ашот Гулян: Развитие Франкофонии является одним из приоритетов для Арцаха
|В центре Еревана состоялась дегустация самой длинной армянской гаты
|Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Ирана по случаю Новруза
|Лесхоз Армении провозглашает новые правила эксплуатации лесов
|Парламентские силы Армении весьма осторожны в своих комментариях относительно приговора Жирайру Сафиляну и его сторонникам
|Блок "Царукян" пока не определил свою позицию относительно возможного выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Партия "Гражданский договор" одна выйдет на уличную борьбу против воспроизводства режима Сержа Саргсяна
|Участники ереванского заседания Политического комитета ПАФ призвали стороны карабахского конфликта к мирному урегулированию
|Омбудсмен Армении выявил ряд нарушений прав лиц, содержащихся в психиатрических учреждениях страны
|Бако Саакян в Антилиасе: Арцах вместе с Арменией и Диаспорой будет и далее бороться во имя дальнейшего развития и усиления армянской государственности
|Грайр Товмасян стал новым председателем Конституционного суда Армении
|По обвинению во взяточничестве в особо крупных размерах арестован старший следователь Следственного Комитета Армении, незаконно освобождавший призывников от службы в армии
|Президент Арцаха и Католикос Великого Дома Киликийского обсудили вопросы сохранения армянской идентичности
|Гагик Суренян утверждает, что пыльное облако накрывшее небо над Арменией, не таит в себе опасности
|Парламент Армении отклонил проект заявления блока "Елк" "О событиях 1,2 марта 2008 года"
|Организация "Армянское возрождение" и Комитет по содействию "политзаключенным в Армении" выражают свою обеспокоенность в связи с жестким вердиктом суда
|В Армении контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией будет возложен на новую инспекцию в сфере здравоохранения
|В Армении будет усилена ответственность за незаконный оборот органов и тканей
|Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от армии до 19-летнего возраста
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