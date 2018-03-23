Пятница, 23 Марта 2018 18:16

АрмИнфо. Beeline совместно с компанией Vesta запускает партнерскую программу по продаже смартфонов, в рамках которого клиенты могут в рассрочку приобрести любой смартфон стоимостью более 30 000 драмов в магазинe Vesta Аргаванд.

Как сообщает пресс-служба компании, по условиям рассрочки клиент поэтапно оплачивает только стоимость смартфона в течение 12, 18 или 24 месяцев. Вместо процентов и дополнительных выплат клиент платит за выбранный тарифный план. Подключиться можно к одному из действующих на рынке тарифных планов <Смарт> с ежемесячной абонентской платой от 1500 до 7500 драмов.

<Это партнерство реализуется в рамках нашей кампании <Смартфон - есть, связь - есть, процентов - нет>, которая позволяет на очень выгодных условиях приобретать качественные и современные смартфоны, а вместо дополнительных выплат и процентов платить за связь. Наша цель - сделать это простое и удобное предложение максимально доступным для всех, и теперь приобрести смартфон и подключиться к нашим тарифным планам кроме офисов и онлайн-магазина Beeline можно также в магазине Vesta Аргаванд>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

<Мы придаем важность сотрудничеству с телекоммуникационными операторами, чтобы выступать с наиболее привлекательными и интересными предложениями для клиентов. Проект запущен в пилотном режиме в магазине Vesta Аргаванд, и после того как он завоюет популярность среди клиентов, мы готовы запустить его во всех магазинах Vesta>, - отметил Генеральный менеджер компании Vesta Оганнес Ваграмян.

Дополнительную информацию о программе, а также о тарифных планах <Смарт> можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".