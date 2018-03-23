Пятница, 23 Марта 2018 18:09

АрмИнфо. Вердикт суда в отношении героя арцахской войны Жирайра Сефиляна является политической расправой. Об этом 23 марта в беседе с журналистами заявил глава фракции "Елк" Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что лживая судебная система лживой страны, выносит лживые вердикты, и тут нечему удивляться. Депутат также отметил, что мириться с данной ситуаций не в стиле фракции "Елк", и заявил, что намерен бороться с действующей политической системой, чтобы изменить ситуацию в стране во всех сферах.

В свою очередь вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов в беседе с корреспондентом АрмИнфо отметил, что в Армении не было и нет политических заключенных, и что все решения суда носят исключительно правовой характер. "Ни о какой политической расправе в данном случае не может быть и речи, в этом судебном процессе никогда не было политической подоплеки. Все решения судебная власть в Армении выносит, основываясь исключительно на материалах дела>, - подчеркнул Шармазанов.

Секретарь фракции партии АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян заявил, что никто не забывает о героическом прошлом Жирайра Сефиляна, однако "различные политические деятели в различный период своей жизни проявляют себя по-разному". При этом Варданян отказался давать какую-либо оценку вердикту суда в отношении своего бывшего однопартийца.

Отметим, что известный своей оппозиционной деятельностью герой арцахской войны Жирайр Сефилян 20 марта был приговорен к 10,5 годам лишения свободы, его соратник Геворг Сафарян к 5, остальные обвиняемые к 4 годам заключения. Сефилян, обвинялся в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов. Сам Сефилян расценил судебный процесс над ним как политическую расправу. Многочисленные нарушения норм права в ходе судебного процесса по делу Сефиляна выявили также международные эксперты. В поддержку Сефиляну выступили и общественные организации Диаспоры и Армении, также партия "Наследие".