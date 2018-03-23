Пятница, 23 Марта 2018 18:03

АрмИнфо. В рамках уголовного дела о незаконной вырубке леса на участке "Агарцин" ГНКО "Дилижанский национальный парк", расследуемого в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета Армении, задержаны действующий и экс-руководители данного участка А.Манучарян и О.Ованнисян.

Пресс-служба СК РА напоминает о том, что в 2014-2017 годах в результате незаконной вырубки более 6000 деревьев на территории ГНКО "Дилижанский национальный парк" государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а предварительное следствие по делу находится в производстве ГУ СК по особо важным делам.

Согласно фактическим данным, полученным в ходе следствия, было установлено, что вырубка леса носила организованный характер, и с целью реализацию полученной древесины в 2014 году была создана преступная группа, занимающаяся вырубкой. Были установлены личности тех, кто создал и руководил группой и принимал непосредственное участие в рубке. Они были привлечены следствием как подозреваемые по делу ещё в октябре-ноябре 2017 года.

В результате широкомасштабных следственных действий были получены достаточные данные о том, что незаконные вырубки были проведены бывшим и нынешним руководителями участка "Агарцин" Дилижанского нацпарка, в результате злоупотребления ими должностными полномочиями, а также проявления небрежного отношения к своим должностным обязанностям. По уголовному делу в качестве обвиняемых были привлечены также лесники 3-го, 4-го и 13-го отделения агарцинского филиала ГНКО "Дилижанский нацпарк" А.Заргарян, Г.Погосян и В.Диланян.

По положению на сегодняшний день, как указывает СК, в рамках данного уголовного дела предъявлено обвинение пятерым лицам, а в отношении замдиректора по охране, начальника отдела Дилижанского Национального парка В. Василяна объявлен розыск, двое задержаны. "Предварительное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и другие процессуальные действия для обеспечения полного, объективного и всестороннего расследования случаев незаконных вырубок", - говорится в сообщении.