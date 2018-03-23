Пятница, 23 Марта 2018 17:54

АрмИнфо.В рамках председательства Болгарии в Совете ЕС в Ереване состоялось мероприятие, приуроченное истории и культуре страны от истоков и до наших дней.

Посол Болгарии в Армении Мария Павлова Цоцоткова-Кайматчиева, в частности, подчеркнула, что это первое мероприятие в рамках председательства страны в Совете ЕС. "Наше первое мероприятие, посвящено истории и богатому культурному наследию Болгарии. Глубоко убеждена, что наше председательство в Совете ЕС, хорошая возможность повысить узнаваемость Болгарии в Армении. Несмотря на то, что наше взаимодействие охватывает множество сфер, считаю, что существует еще достаточно серьезный неиспользованный потенциал для сотрудничества", - отметила дипломат.

На мероприятии с лекциями выступили выдающиеся болгарские историки, прибывшие в Ереван - профессоры Пламен Павлов и Николай Овчаров. Историки детально рассказали о великолепных сокровищах древнего искусства Болгарии, о средневековых рукописях, памятниках, сохранившихся на территории страны.

В мероприяти приняли участие дипломаты зарубежных стран, аккредитованных в Армении, студенты, эксперты.

Отметим, что 1 января к Болгарии на шестимесячный срок перешло председательство в Совете ЕС. Председательство в Совете ЕС сменяется каждые полгода из числа государств- членов ЕС. В течение шести месяцев одна страна председательствует на встречах Совета всех уровней, обеспечивая последовательность работы ЕС в Совете. Председательство несет ответственность за продвижение работы Совета над законодательством ЕС, обеспечивая преемственность в осуществлении повестки дня ЕС, соблюдение действующего законодательного процесса, а также сотрудничество между государствами- членами ЕС. Для этого председательствующая страна должна выступать в качестве честного и нейтрального брокера.