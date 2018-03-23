Пятница, 23 Марта 2018 16:40

АрмИнфо. Председательство Болгарии в Совете ЕС может способствовать присоединению Армении к Европейскому Союзу в будущем. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил советник министра культуры Болгарии, профессор Николай Овчаров.

Он напомнил, что армяно-болгарские отношения были установлены еще в IX-X веке, когда Болгария приняла христианство. По его словам, уже тогда, на Болгарию сильное влияние оказывалось из Армении, Сирии. "Сегодня я посетил Институт древних рукописей Матенадаран, ознакомился с древними рукописями, которые оказали прямое влияние на формирование болгарской христианской культуры. Сегодня, естественной иной уровень отношений, но полагаю, что председательство Болгарии в Совете ЕС может способствовать присоединению Армении к Европейскому Союзу в будущем. Армения всегда была частью Европы, она первое христианского государство, и ее место именно в Европе", - сказал профессор.

Вместе с тем, Овчаров считает, что Армения и Болгария могли бы успешно развивать сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. По его словам, очень важно взаимодействие двух стран в культурной области. "Было бы достаточно перспективным развитие культурно-исторического туризма, который в свою очередь будет стимулировать экономику двух стран",- сказал он, и в качестве примера привел то обстоятельство, что на территории Болгарии находится более 43 тыс. культурных памятников, и страна занимает третью строчку по количеству исторических памятников наряду с Италией и Грецией. "Армения просто сокровищница культуры, все мы это прекрасно знаем. Я думаю, что у Армении серьезный потенциал для развития историко-культурного туризма, нужно только направить деятельность в этом направлении в правильное русло. Для болгар Армения дружественная страна, и болгары и армяне прекрасно взаимодействуют. Совсем не так давно в Армении побывал и президент Болгарии, и я думаю, что его визит также придаст хороший импульс развитию двусторонних отношений", - заключил профессор.