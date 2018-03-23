Пятница, 23 Марта 2018 16:23

АрмИнфо. Cтарший научный сотрудник американского экспертно-аналитического центра «Фонд Карнеги Европа» Томас де Ваал в интервью АрмИнфо комментирует последние импульсы вокруг карабахского урегулирования. Делится своим видением перспектив международного признания Арцаха, позиций сверхдержав в данном вопросе. Прогнозирует возможные дальнейшие сценарии развития ситуации вокруг карабахского конфликта.

Вашингтонский визит, возглавляемой президентом Бако Саакяном арцахской делегации уже вызвал достаточно оживленную реакцию, не только Баку, но и Москвы, не говоря уже о самих США. Меж тем, Степанакерт предпринимает усилия в направлении международного признания Арцаха в обход минского процесса, как минимум, несколько лет. Какими представляются перспективы этого процесса Вам?

Признание Арцаха - давняя мечта карабахцев, которая, однако, не сбылась ни в 1991 году с провозглашением независимости НКР, ни в 2008 году, когда Россия признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. На мой взгляд, все большие державы имеют свои ставки и интересы в отношении как армянской, так и азербайджанской сторон конфликта. В этом свете, по моим прогнозам, на признание независимости Карабаха эти страны не пойдут, поскольку это создаст дисбаланс, серьезно ущемляющий интересы Азербайджана, что в свою очередь приведет к ущемлению в данной стране уже их собственных интересов. Конечно, конгрессмены США, законодательные органы американских штатов, территориальных единиц других стран идут и будут идти на подобные шаги и в дальнейшем. Однако, я не думаю, что подобное возможно в масштабах правительств и законодательных органов на уровне государств.

Вы совершенно справедливо отметили геополитическую компоненту карабахского конфликта, обусловив ее интересами сверхдержав в нашем регионе. А как в подобных условиях можно реализовать мадридские принципы, в частности, их первый пункт, гласящий о необходимости сдачи пяти арцахских районов. Ведь подобный шаг, безусловно, изменит существующий статус-кво не только между сторонами конфликта, но и геополитический статус-кво между странами-сопредседателями, Турцией и Ираном?

Думаю, что Турция, Иран и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в целом, будут не против урегулирования карабахского конфликта, даже учитывая все имеющиеся нюансы. К примеру, Россия всеми силами стремится сохранить свое влияние в регионе. Соответственно, Москва, конечно, стремится к урегулированию, однако, не пакетному, а поэтапному, поскольку в этих условиях на первых этапах урегулирования ее влияние будет не только сохраняться, но и расти.

Вы имеете ввиду пункт мадридских принципов, предполагающий ввод в зону конфликта миротворцев?

Да, но не только. Таким образом, сверхдержавы, на мой взгляд, не выступают против урегулирования, напротив они приветствуют саму эту перспективу. Другое дело, что на мир и подобное урегулирование нет местного спроса в самом Баку, Ереване и Степанакерте. На этом фоне, сверхдержавы не хотят в интересах сохранения собственных двусторонних отношений с конфликтующими странами раскачивать лодку, давить и тем самым ущемлять Баку и Ереван. В конце концов, подобная линия не исходит из интересов международного сообщества в целом.

Вы считаете, что тренд отказа давить на стороны конфликта будет сохраняться и в дальнейшем?

Ситуация в этом смысле может измениться лишь в случае, не дай Бог, нового, сопровождаемого многочисленными жертвами, обострения конфликта. В подобных обстоятельствах сверхдержавы просто будут вынуждены заняться конфликтом более серьезно, в том числе, посредством давления на его стороны. В какой-то момент мы увидели проявления подобной тенденции в ходе последовавших после апрельской войны переговоров в Вене. На мой взгляд, эти попытки были не очень сильными. Второе обстоятельство, способное вызвать давление, может быть обусловлено возникновением нового стратегического расчета, обязательно у обеих сторон конфликта, направленного на осознание соответствия, основанного на взаимных компромиссах урегулирования, их собственным интересам. К сожалению, пока что, мы не видим подобного осознания ни в Ереване, ни в Баку.

Осознания нет, но есть игра мускулами и агрессивно-милитаристская риторика. Усматриваете ли Вы на этом фоне реальные предпосылки, запрос на "большую войну" в странах-участницах конфликта?

Запроса не усматриваю. Однако, я имею серьезные опасения, обусловленные достаточно накаленной ситуацией на линии соприкосновения противоборствующих сторон, да и в самих обществах. В подобной ситуации конфликт может выйти из под контроля и разгореться до масштабов войны в результате очередного тривиального инцидента на границе. И здесь ситуация будет намного хуже чем в апрельские дни 2016-го, поскольку стороны постараются пойти намного дальше. Для меня лично это является самым опасным вариантом развития событий.

С нейтрализацией в Сирии и Ираке "Исламского государства", не утихающая ближневосточная нестабильность, кажется, ищет новые ареалы. Оцените с этой точки зрения тлеющий Карабах?

Подобная угроза и риски есть и будут сохраняться всегда. Однако, по крайней мере, сегодня я не вижу ни одного внешнего игрока, заинтересованного в подобном провоцировании ситуации с целью дальнейшего проецировании на Карабах. Скорее всего, внешние силы стремятся к сохранению существующего баланса сил и, как следствие, статус-кво вокруг Карабаха. Конечно, он не очень удобен, устраивает далеко не всех, но это лучше чем радикальные изменения ситуации.

Исходя из всего вышесказанного, какими Вам представляются обозримые перспективы разрешения конфликта?

К сожалению, я вообще не вижу подобных перспектив. На мой взгляд, разрешение конфликта может стать возможным после смены поколений. Появления нового поколения, которое, наконец, спросит себя, а зачем мне этот застарелый конфликт, который мешает моей интеграции в большой мир? Однако, до смены образа мышления в двух обществах надеяться на изменения, к сожалению, не стоит. Смена правящих элит в двух странах, конечно, может внести какие-то коррективы в ту или иную сторону, однако, к разрешению конфликта она привести не способна. Я думаю, что это именно тот вопрос, который решает не только руководство, но и народы двух стран. В этом свете, именно радикализм двух обществ влияет на процесс мирного урегулирования карабахского конфликта крайне негативно. Десятилетиями заверяя народ в скорой и полной победе над противником, власти загнали в ловушку сами себя, поскольку люди сегодня требуют безоговорочной победы именно в результате соответствующей обработки со стороны властей. При этом, огромное влияние властей на СМИ в обеих странах конфликта, вполне способно со временем в корне изменить данный тренд в сторону усиления радикализма в обратную сторону. Разумеется, в случае появления в Баку и Ереване подобного желания и запроса на мир.