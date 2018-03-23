Пятница, 23 Марта 2018 14:32

АрмИнфо.24-25 марта в Армении ожидаются сильнейшие ветры. Об этом сообщает Армгидрометцентр.

Причиной тому, согласно ведомству то, что проникающие в Армению теплые воздушные массы сталкиваются с холодными воздушными потоками над Черным морем. "В результате этого формируется мощный фронт, под воздействием которого на территории Армении с полудня 24-го марта до полудня 25-го марта бдут наблюдаться ветры, скорость которых может быть опасной", - говорится в сообщении ведомства.

Порывы ветра в Шираке, Лори, Тавуше, Гегаркунике, Сюнике и Арцахе могут достигать 30-35 метров в секунду, в Котайке, Армавире, Арагацотне, Арарате, Вайоц Дзоре и Ереване - 20-25 метров в секунду. Температура воздуха 24 марта повысится на 4-5 градусов, 25-26 настолько же снизится, а 27-28 марта вновь повысится на 3-4 градуса. В эти дни ожидаются также дождь и гроза.