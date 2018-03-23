Пятница, 23 Марта 2018 14:25

АрмИнфо. Воспроизведение у власти Сержа Саргсяна, человека, который за годы правления провалился во всех сферах государственной деятельности, при котором масштабы коррупции, миграции и бедности достигли угрожающих размеров, чревато для Армении потерей международного имиджа, что негативно отразится не только на позиции РА в глобальном мире, но и на процессе карабахского урегулирования. Об этом говорится в заявлении Фронта "Во имя государства Армения".

Авторы заявления считают, что дальнейшее пребывание у власти Саргсяна еще больше усугубит имеющиеся в стране негативные явления. Представители Фронта считают, что единственным методом избежать подобного развития ситуации является всенародная борьба против воспроизводства Саргсяна у власти. "Призываем весь армянский народ - граждан РА, Арцаха, представителей Диаспоры восстать против реализации планов правящего режима", говорится в заявлении, авторы которого отдельно обратились к рядовым членам правящих Республиканской партии и партии АРФ "Дашнакцутюн": "Придите в себя, присоединяйтесь к нашим акциям протеста. Серж Саргсян должен уйти, и после этого мы создадим новую Армению, с новой Конституцией и системой управления. И тогда Серж Саргсян предстанет перед независимым и законным судом Новой Армении".

Отметим, однако, что оппозиционные силы, несмотря на идентичность повестки борьбы с властями и, в частности, воспроизводством у власти Сержа Саргсяна, тем не менее, не могут консолидироваться вокруг этих идей.

На днях в своем интервью Серж Саргсян не исключил возможности своего выдвижения на пост премьера после истечения президентских полномочий с условием того, что помимо управления государством будет активно заниматься подготовкой молодых кадров