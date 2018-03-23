Пятница, 23 Марта 2018 13:37

АрмИнфо.Урегулирование нагорно-карабахской проблемы будет в значительной мере способствовать общей безопасности и стабильности в регионе. Об этом в интервью журналу "UN Special" заявил посол Армении в Швейцарии и постпред Армении при штаб-квартире ООН Шарль Азнавур. интервью было приурочено к 25-летию установления дипотношений между Арменией и Швейцарией, и членству РА в ООН.

В контексте четвертьвекового армяно-швейцарского сотрудничества, Азнавур заметил, что дружба между двумя народами зародилась давно. "Политический диалог между двумя странами активизировался после открытия дипломатических миссий в Армении и в Швейцарии, благодаря многочисленным взаимным визитам на высоком уровне и тесного взаимодействия на международных площадках, таких как ОБСЕ, ООН,

Совет Европы, Международная организация Франкофонии. Я также очень рад, что Швейцария провела два недавних саммита на уровне президентов Армении и Азербайджана в рамках нагорно- карабахского мирного процесса. Я считаю, что урегулирование этой проблемы будет в значительной мере способствовать общей безопасности и стабильности в регионе", - сказал Азнавур.

В этом контексте он напомнил, что именно Минская группа ОБСЕ с 90-ых годов наделена посреднической миссией со стороны международного сообщества по нахождению путей мирного урегулирования конфликта. Азнавур заметил, что посредничество зависит от пакета предложений, которые основаны на таких принципах международного права, как неприменение силы, самоопределение и территориальная целостность.

"Трехсторонние соглашения о прекращении огня 1994-995 гг, подписанные Нагорным Карабахом, Арменией и а Азербайджана должно полностью соблюдаться. В этой связи важно создание механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, о чем не раз подчеркивали посредники. Я надеюсь, что соседняя страна согласится, и не будет препятствовать внедрению этого механизма. Это спасет жизни 18-летних юношей и гражданских лиц. Сопредседатели также призывают власти готовить общества к миру, а не к войне. Надеюсь, их голоса будут услышаны. Через тридцать лет после Сумгаита международное сообщество, включая ООН, должно быть более бдительным и внимательным в стремлениях по мирному урегулированию конфликтов, не имеющих альтернатив, во благо людей, проживающих в регионе", - отметил Азнавур.

В своем интервью посол также коснулся членства Армении в ООН и ее инициатив, предстоящего саммита Франкофонии в Ереване, усилий армянской стороны по предотвращению новых преступлений против человечности.