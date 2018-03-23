Пятница, 23 Марта 2018 13:34

АрмИнфо. В рамках мероприятий <Новый формат развития общин> ACBA-Credit Agricole Bank объявил о программе финансирования, нацеленной на повышение энергоэффективности и развитие инфраструктур. Как сообщает пресс-служба Банка, программа осуществляется в сотрудничестве с правительством РА и Фондом возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Согласно источнику, финансирование будет проводится в национальной валюте, без комиссии, с годовой процентной ставкой 9% и сроком погашения до 5 лет. Банк уже приступил к выдаче кредитов, и даже есть завершённый проект.

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Замминистра энергетики и природных ресурсов РА Айк Арутюнян отметил: "ACBA-Credit Agricole Bnak является тем единичным банком, который в действительности идет на риск. Но инвестиции вложенные в развитие общинных инфраструктур покрываются за счет накоплений, что позволяет спокойно идти на такой шаг>.

В свою очередь главный исполнительный директор Банка Акоп Андреасян отметил, что для обеспечения устойчивого и продолжительного развития общин необходимо решить проблему с инфраструктурами. В этом плане первоочередным и важным шагом, по его словам, является создание экологически чистых энергогенерирующих и энергосберегающих инфраструктур в общинах, финансирование которых Банк уже осуществляет. Он также добавил, что хозсубъекты, занимающиеся бизнесом в общинах, не останутся вне внимания. "Мы намерены оказать поддержку бизнесу по всем возможным направлениям, и в плане финансирования, и с точки зрения эффективного управления бизнесом и в вопросе создания дополнительных источников прибыли", - заключил он.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.