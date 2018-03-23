Пятница, 23 Марта 2018 12:23

АрмИнфо. Основная цель проведения экономического форума Франкофонии, на полях 17-ого саммита МОФ в октябре Ереване - создание постоянной действующей сети между бизнесменами- франкофонами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, об этом 22 марта в Париже на встрече высокого уровня по подготовке к экономическому форуму Франкофонии, который пройдет 10 октября текущего года в Ереване, заявил министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян.

По словам армянского министра, миссией создаваемой сети будет установление и развитие профессиональных институциональных контактов между руководителями предприятий, бизнесменами и объединяющими организациями Франкофонии, а также стимулирование благоприятных условий для предпринимательства, поощрение взаимных инвестиций, направленных на экономическое развитие стран Франкофонии. При этом Налбандян добавил, что планируется создание цифровой площадки в качестве примера формата выгодного обмена и позитивного опыта. Армянский министр в качестве приоритетных вопросов повестки форума выделил реализацию инфраструктурных проектов, нацеленных на сохранение устойчивого развития и энергетику, в их числе возобновляемые источники энергии, коммуникация и транспортная сеть, усовершенствование управления водными ресурсами, повышение эффективности сельского хозяйства и производства продуктов питания, стимулирование взаимодействия в области цифровых и высоких технологий, содействие предпринимательской деятельности женщин и молодежи, поощрение профессионального образования.

Налбандян сообщил, что приглашение на участие в форуме направлены руководителям региональных и международных экономических структур, ограниченному числу известных бизнесменов со всего франкофонского мира. Он также проинформировал, что форум пройдет в курортном городе Цахкадзор.

Участники встречи одобрили инициативу Армении о проведении экономического форума и выразили готовность оказать содействие как в организации и проведении мероприятия, так и в создании бизнес-сети.

Во встрече приняли участие глава МИД Мадагаскара, председатель министерского форума Франкофонии Анри Рабари-Ндзака, Генсек Франкофонии Микаэль Жан, руководитель движения французских предприятий (MEDEF) Пьер Гатаз.

На полях мероприятия, состоялась встреча Налбандяна с коллегой из Мадагаскара. Стороны детально обсудили вопросы повестки предстоящего саммита МОФ в Ереване.