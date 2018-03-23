Пятница, 23 Марта 2018 11:03

АрмИнфо. В Армении нет, и никогда не было политзаключенных. Такой точки зрения придерживается министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

На вопрос считает ли он, что приговор герою Карабахской войны Жирайру Сефиляну действительно политически мотивирован, принимая во внимание то суровое наказание, которое он получил, министр юстиции заявил, что как член исполнительной власти, особенно как министр юстиции, он не имеет права отвечать на подобный вопрос. "Кто решает, суровое наказание или нет? Я хотел бы задать этот вопрос Вам, и чтобы Вы ответили на него сами. На мой взгляд, есть два подхода. Один подход - это когда Вы лично решаете, что это наказание суровое, и для себя Вы считаете, что человек является политическим заключенным, а другой подход - это когда это делает государственная система, в которой действует трехуровневая судебная система", - заявил глава Минюста Армении в интервью Радио Азатутюн.

По его словам, цель трехуровневой судебной системы и состоит в том, чтобы наказание осужденного соответствовало политике в данной сфере.

На замечание о том, что правозащитники опубликовали список тех, кого они считают политзаключенными, Давид Арутюнян сказал, что он также видел списки, опубликованные международными организациями, в которых главный осужденный по делу о расстреле в парламенте Армении 1999 года Наири Унанян также считается политическим заключенным.

Напомним, что Столичный суд общей юрисдикции на заседании 20 марта, приговорил героя Карабахский войны Жирайра Сефиляна к 10,5 годам лишения свободы. Геворг Сафарян проходящий по тому же делу, приговорен к 5 годам лишения свободы, а Нерсес Погосян, Грайр Топчян, Галуст Григорян, Сасуник Киракосян и Ованнес Никогосян получили по 4 года заключения. Известный своей оппозиционной деятельностью герой Карабахской войны, соучредитель Фронта "Новая Армения" Жирайр Сефилян был задержан 20 июня 2016 года по подозрению в организации преступной группировки. Затем ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов. Сам Сефилян квалифицировал данный судебный процесс как политическую расправу. Многочисленные нарушения норм права в ходе судебного процесса по делу Сефиляна выявили также международные эксперты. В поддержку Сефиляну выступили и общественные организации Диаспоры. Некоторые правозащитники и оппозиционные политики назвали данный приговор местью со стороны президента Сержа Саргсяна за то, что после четырехдневной войны в Карабахе в апреле 2016 года Сефилян первым поднял вопрос о территориальных потерях с армянской стороны.