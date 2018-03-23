Пятница, 23 Марта 2018 11:01

АрмИнфо. В Ереване появился первый "умный" перекресток, оснащенный ультразвуковыми сенсорами и нацеленный на борьбу с заторами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, ультразвуковые сенсоры расположены на перекрестке улиц Гаспарян-Ереванян, ведущий в международный аэропорт "Звартноц".

"Данное нововведение призвано устранить заторы на перекрестке. В течение нескольких секунд устройство считывает количество машин на перекрестке, меняет красный свет на зеленый. Это первый "умный перекресток" в республике. На этом участке теперь исключены заторы. Дорожная полиция проводит анализ еще нескольких перекрестков в столице, для установления в будущем подобных устройств. Вскоре у нас будет еще несколько улиц - умных и без заторов", - говорится в сообщении Полиции РА.

При этом в ведомстве подчеркивают, что это устройство ново не только для Армении, но и для всего региона. Более того, вышеуказанные ультразвуковые сенсоры производятся в Армении.