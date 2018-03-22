Четверг, 22 Марта 2018 19:50

АрмИнфо. Парламент Латвии в первом чтении единогласно проголосовал за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС.

Отметим, что 24 ноября 2017 года во время саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе между Арменией и Европейским союзом было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. 12 января Эстония стала первой страной Евросоюза, которая ратифицировала данное Соглашение.

Напомним, что министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на пресс- конференции по итогам 2017 года заявлял, что Армения приложит усилия для ратификации Соглашения до апреля и надеется, что страны входящие в ЕС также утвердят данный документ. Однако руководящие органы ЕС заявили, что после ратификации Соглашения в Армении оно может временно вступить в силу, с тем, чтобы не дожидаться его ратификации в ЕС. Отметим также, что 19 марта на пресс-конференции глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян отмечал, что Соглашение между РА и ЕС, по всей вероятности, будет ратифицировано Арменией во время следующей четырехдневки в Парламенте. Ожидается, что весь процесс ратификации документа, закончится до конца 2018 года.