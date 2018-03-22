Четверг, 22 Марта 2018 18:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 23 марта текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 ООО "Уйс" и "Манкакан зварчалик" , прилегающие общественные абоеннты;

10:00-16:00 жилые дома 56 на пр. Комитаса, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А на ул. Киевян и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 65А, 67

на ул. Орбели и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 1-31 на ул. Будагян, 29-49, 76-112 на ул. Н.Заряна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 46, 48, 50, 52 на ул. Свачян, 1, 3, 5, 7 на ул. Оганова, жилые дома 39, 41, 44, 47, 49, 51 на ул. Шерами, собственные дома 70-76 на 7-ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице, 48-ая улица в Нор Ареше; жилые дома 2, 8, 10, 10/4, 12, 14, 16, 18, 20 на проходе Атоян, собственные дома 45-107 и жилой дом 12/3 на ул. Атоян, жилые дома 78/1, 78/2 на ул. Димитров; собственные дома 35-60 на 11-ой улице, 3-12 на 38-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице в Ареше;

10:30-16:30 частично улицы Айгестана 3-7, 12 и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 38-54 на ул.

Физкультурникнери, 48-62 на ул. Чаренца и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 56-91, 68-113 на ул. Чаренца, 1-19, 11-103 на 1-ом переулке Чаренца и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 7 на ул. Алека Манукяна, собственные дома 1-23 на ул. Шагинян, жилой дом 64 на ул. Заварян, собственные дома 36, 38 на 6-ой улице Айгестана и прилегающие общественные абоненты; квартал <Норки Айгинер", улица Г.Овсепян, 8-ая улица Норка, улица А.Арменакяна, инфекционная больница "Норка", прилегающие собственные дома и общественные абоненты в общине Норк-Мараш;

11:00-16:00 жилые дома 62/1, 62/2, 62/3, 62А, 62Б, 62В, 62Д на ул. Вардашен;

13:00-17:00 жилые дома 22, 24, 26, 28 на ул. Рубинянц, 17 на ул. Райниса, собственные дома 64-86 на ул. Гоголя и прилегающие

общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-16:00 частично кварталы "Аргаванд", "Геганист", "Гетапян", "Даракерт", "Хачпар", "Гукасаван", "Айанист", "Овташат", "Сипаник",

"Арбат", "Азаташен", "Низами", "Зорак", "Дарбник", "Даштаван"; частично кварталы "Нор", 2 и прилегающие общественные абоненты в городе Масис;

10:30-16:00 частично села Шаумян и Бардзрашен;

14:30-16:00 частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-16:00 квартал "Банаван" и прилегающие общественные абоненты в селе Гарни;

11:00-17:00 частично село Акунк;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 община Красар в районе Ашоцк; улицы 1 и 2 общины "Дзоракап" в районе Ани;

10:00-13:00 кварталы "Ашоцк" и "Шерам", башня связи сотового оператора "Виваселл МТС" в городе Гюмри;

в Тавушском марзе: 11:00-13:00 села Гош, Хачарзан, Агавнаванк;

в Сюникском марзе:

10:00-12:00 села Чапни, Севакар, Ехег, Кахнут, Арцваник, Крмен, Энкенанц;

11:00-14:00 село Карашен;

11:00-16:00 частично улицы Йолян, Нарекаци, Арташеснери, Гарегина Нжде, Татеваци, Давида Бэка, Зоравара Андраника, Комитаса, Мовсеса Хоренаци, Спандаряна, Вардана Мамиконяна, Юрия Бахшяна, Г.Ашота в

городе Горис;

11:00-17:00 село Агиту.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.