Четверг, 22 Марта 2018 17:21

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Айказа Багманяна заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента РА.

Багманян подписал контракт сроком на три года.

Раннее, Багманян занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС Армении. Однако покинул этот пост в декабре прошлого года из-за разногласий с министром обороны Вигеном Саркисяном. Последний отметил, что Багманян не выполнял надлежавшим образом своих должностных обязанностей.

Примечательно, что имя генерал-лейтенанта Багманяна муссировалось в ряде коррупционных скандалов.