Четверг, 22 Марта 2018 17:15

АрмИнфо.Министр ЧС Армении Давид Тоноян 22 марта принял военного и военно-воздушного атташе посольства России в РА генерал-майора Евгения Булавинцева.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в ходе встречи стороны обсудили пути углубления и расширения армяно-российского сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций, в частности, путем укрепления потенциала Армянско-российского центра гуманитарного реагирования. Стороны обсудили процесс технической помощи и модернизации, обмен опытом в области мероприятий по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации и т.д.

Благодаря своим возможностям Армяно-российский центр гуманитарного реагирования дает возможность повысить сопротивление антропогенным и стихийным бедствиям не только в Армении, но и на региональном уровне.

Стороны также коснулись планов сотрудничества Службы спасения МЧС Армении и 102- й российской военной базы в РА.

Планы партнерства предназначены для предоставления информации о происхождении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организации мероприятий по аварийному восстановлению и т.д.