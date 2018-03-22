Четверг, 22 Марта 2018 16:27

АрмИнфо. "Армения идет по пути либерализации визового режима", - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 22 марта после заседания правительства, комментируя замечание премьер-министра Карена Карапетяна о том, что на сегодня есть ряд стран, с которыми облегчение визового режима не содержит угрозы, но решение по ним запаздывает.

По словам Кочаряна, упрощение визовых процедур для Армении есть процесс непрерывный. На сегодня есть список стран, для которых действует безвизовый режим, для других действует упрощенный визовый режим, для третьих - требуется виза или приглашение. "У нас тенденция идет в направлении упрощения визового режима - периодически решениями правительства обновляется список стран, для которых Армения облегчает процедуры", - сказал Кочарян. Что касается упрощения визового режима с ЕС, то, по словам замминистра, европейские партнеры готовы к либерализации. Тем не менее, как указал Кочарян, по сей день есть некая, вполне обоснованная озабоченность, связанная с возможным наплывом новых мигрантов в ЕС. "Упрощение визового режима тесно связано с реадмиссией - в ЕС заинтересован в том, чтобы упрощение не привело к злоупотреблениям", - пояснил замглавы армянского МИД.

Напомним, что еще 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Это был первый этап процесса по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения. Ещё одним существенным плюсом упрощённого визового режима является бесплатная виза, предоставляемая детям до двенадцати лет, а также инвалидам и сопровождающим их лицам. Данный документ предполагает введение упрощенного порядка получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для членов официальных делегаций, журналистов, бизнесменов, учёных, спортсменов, школьников и студентов, близких родственников граждан Евросоюза, а также для людей, который отправляются в страны Евросоюза для лечения. Участники различных международных конференций, программ обмена и прочих общественных мероприятий международного характера тоже смогут получать визы по упрощённому режиму. В целом, список различных категорий населения, которые получат возможность посещать Евросоюз по упрощённой схеме достаточно обширен. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Вместе с тем, также было подписано соглашение о реадмисии. Руководство Армении неоднократно заявляло о том, что назрела пора начать второй этап переговоров о либерализации визового режима, однако этот вопрос пока не сдвинулся с мертвой точки.