Четверг, 22 Марта 2018 15:15

АрмИнфо. В настоящее время процесс перехода от однополярного мира к многополярному активизировался, и на этом фоне актуализировались также глобализационные вызовы, встал вопрос пересмотра самой модели "глобализации". Такое мнение на третьей Международной конференции <Традиционные ценности - вызовы современности> в Первопрестольном св. Эчмиадзине выразил председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России Иосиф Дискин.

При этом эксперт признал, что глобализация сыграла свою положительную роль на определенном этапе развития государств, стимулировав их экономическую благосостоятельность. "Однако на нынешнем этапе "глобализация" перешла на новую систему либеральных ценностей, которые трансформировались в "в гражданскую религию", подавляющую национальные и традиционные устои государственности",- заметил Дискин, подчеркнув, что все попытки противостоять этой тенденции путем сохранения традиционных ценностей, встречают большое давление извне.

При этом он подчеркнул, что отказываться от идеи "глобализации" вовсе было бы неправильно хотя бы из соображений экономической целесообразности. "Поэтому необходимо разработать новую, органическую модель глобализации, целью которой является не стимулирование революционных взрывов, а межгосударственного сотрудничества. Более того, модернизация, основанная на традициях, более эффективна, нежели либеральная модернизация",- заключил эксперт.

В свою очередь, член Евразийского экспертного клуба, доцент кафедры Международных отношений Ереванского госуниверситета Григор Баласанян заметил, что вопрос сохранения национальных ценностей и традиций особенно актуализировался после развала СССР. "В то время внешними силами путем деятельности различных благотворительных организаций была поставлена цель привить на постсоветском пространстве чужеродные ценности, расколоть общества республик и тем самым препятствовать интеграционным процессам на территории бывшего СССР, все это продолжается и по сей день. Эти процессы можно охарактеризовать как борьбу цивилизаций. Этим силам не нужны развитые республики, им нужны рынки для сбыта своих товаров",- резюмировал эксперт.

Конференция организована Благотворительным Фондом Поддержки русских святынь Святой Горы Афон при поддержке Русской Православной церкви, Армянской Апостольской церкви, АНО <Центр стратегических проектов>, Ассоциации студентов российских вузов в Армении и Российского центра науки и культуры в Ереване. Мероприятие реализуется на средства, выделенные Фондом президентских грантов.