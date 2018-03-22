Четверг, 22 Марта 2018 15:01

АрмИнфо. При сохранении существующих погодных условий, дополнительный водозабор из озера Севан, возможно, превысит прошлогодние объемы. "По состоянию на 22 марта в водохранилищах Армении накоплено около 39% необходимой нормы, вместо 47,2% в 2017-м и 58% в 2016 году. То есть, на сегодня заполненность водохранилищ на 19% меньше необходимой нормы", - отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил председатель Госкомитета Водного хозяйства Армении Арсен Арутюнян на встрече с журналистами 22 марта после заседания правительства.

По словам Арутюняна, в настоящее время рано говорить об объемах дополнительных попусков воды из озера Севан. "Однако при сохранении скудных на осадки погодных условий, Госкомитет водного хозяйства будет вынужден обратиться в Национальное Собрание для получения разрешения на дополнительный водозабор из озера Севан", - заявил он.

Вместе с тем, комитет водного хозяйства продумал и "План Б" на случай возможных форс-мажорных обстоятельств. В частности, согласно

плану, предусмотрено восстановить и пробурить дополнительные глубинные скважины. Так, на восстановление 14 глубинных скважин в Армавирской области и бурение еще 23 скважин, по предварительной оценке, будет направлено 1 млрд драмов. Еще 200 млн драмов будет выделено на приобретение 20 мобильных насосных станций. Средства будут направлены из резервного фонда правительства.

На сегодня, по оценке Госкомитета, рисковыми, в плане орошения, являются некоторые земельные площади Армавирской и Арагацотнской областей, которые в целях орошения пользуются водой из Ахурянского водохранилища, единственной альтернативой которому могут служить глубинные скважины. "Все 400 глубинные скважины в Армавирской области по- отдельности изучаются, и при необходимости, восстанавливаются, дабы нивелировать возможные риски для оросительного сезона", - заявил Арсен Арутюнян.

Отметим, что сегодня на заседании правительства Армении премьер-министра Карен Карапетян дал ряд поручений, связанных с подготовкой к оросительному сезону. "С учетом того, что нынешние ресурсы водохранилищ могут вызвать определенные риски с точки зрения обеспечения сельчан оросительной водой, поручаю председателю Государственного комитета водного хозяйства в 7-дневный срок совместно с заинтересованными ведомствами разработать и представить в министерство финансов финансовые подсчеты, касающиеся приобретения мобильных насосных установок, глубинных насосов, восстановления неиспользуемых глубинных скважин, а также проектных работ по бурению новых скважин в целях удовлетворения спроса на оросительную воду", - сказал премьер. Он поручил в 10-дневный срок инициировать процесс соответствующих закупок и завершить работу до 16 апреля. В то же время, по словам премьера, необходимо как можно скорее обеспечить проведение оценки воздействия на окружающую среду. Премьер поручил также в течение трех месяцев подытожить существующие инвестиционные программы в сфере водного хозяйства, определить приоритеты 2019 года и представить соответствующие предложения в аппарат правительства. Карен Карапетян, поручил осуществлять планирование подготовительных работ к оросительному сезону в осенне-зимний период.

Напомним, что Национальное Собрание Армении 17 июля 2017 года одобрило закон об увеличении объемов попуска воды из озера Севана со 170 млн куб.м. до 270 млн. куб. м. Основанием для данного решения послужил тот факт, что заполненность Апаранского и Азатского водохранилищ оказалась на 17 млн куб м. меньше, чем в предыдущем, а наполненность реки Раздан - меньше на 40 млн куб.м. Кроме того, на 105 млн куб м. меньше оказалось заполненным Ахурянское водохранилище.

Несмотря на то, что Министерство охраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана, а независимые эксперты в один голос твердили, что снижение уровня воды в Севане приведет к необратимым последствиям в связи с усилением процесса заболачивания, закон был принят, что, как и ожидалось, отразилось на уровне озера Севан. Авторы закона заверяли, что дополнительные попуски воды на 100 млн куб/м, по расчетам, могут привести к понижению уровня озера на 8 см, в случае которого даже по сравнению с тем же днем прошлого года будет обеспечена высокая отметка уровня воды озера Севан на 10 см (18-8). Согласно официальным данным, водозобор, в 2017 году, в целом, составил 266.757 млн куб/м воды, вместо предусмотренных 270 млн куб/м.

Не стоит забывать также то, что, как заявил 19 января с.г. председатель государственного комитета водного хозяйства РА Арсен Арутюнян, в 2017 году в Армении на 8930 га увеличились орошаемые площади, составив 97470 гектаров, что на 9.2% больше в сравнении с 2016 годом. По его словам, орошаемые площади по части одного гектара с 5130 куб м доведены до 6001 куб. м. В 2018 году, как отметили в госкомитете, задачей станет доведение орошаемых площадей до 110 тыс гектаров.