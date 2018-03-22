Четверг, 22 Марта 2018 14:33

АрмИнфо. Сохранение национальных и традиционных ценностей в глобализирующемся мире сегодня является одним из наиболее актуальных вызовов, стоящих перед Арменией, да и перед другими государствами евразийского пространства. Такое мнение на третьей Международной конференции <Традиционные ценности - вызовы современности> в Первопрестольном св. Эчмиадзине выразил депутат от правящей Республиканской партии Айк Бабуханян.

По его словам, сегодня перед Арменией и другими странами региона остро стоит задача сохранения своей национальной идентичности и государственности. "Сегодня различные неолиберальные круги объявили войну нашим устоям и традициям, они пытаются противопоставить институту семьи ювенальную юстицию, вульгарно внедрить в наше общество понятие "феминизм", доказать нам, что мужчина и женщина равны. Кто сказал такую ерунду, кто сказал, что мужчина и женщина равны, это, в первую очередь, оскорбляет самих женщин. Да, мужчина и женщина в современном мире должны иметь равные права, но они не могут быть равны. Сегодня нам постоянно пытаются навязать права меньшинств, а кто будет соблюдать права большинства, кто будет защищать нас от такой нечисти, как сектанты, и мрази как ЛГБТ- сообщество",- возмущался парламентарий.

Для противостояния "всей этой нечисти и мрази" депутат предлагает разработать национальную идеологию, основанную на традиционных ценностях и интересах государства. "Только это может спасти нас от потери национальной идентичности и суверенитета",- резюмировал парламентарий.

Конференция организована Благотворительным Фондом Поддержки русских святынь Святой Горы Афон при поддержке Русской Православной церкви, Армянской Апостольской церкви, АНО <Центр стратегических проектов>, Ассоциации студентов российских вузов в Армении и Российского центра науки и культуры в Ереване. Мероприятие реализуется на средства, выделенные Фондом президентских грантов.