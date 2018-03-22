Четверг, 22 Марта 2018 14:27

АрмИнфо. В Первопрестольном св. Эчмиадзине начала работу третья международная конференция <Традиционные ценности - вызовы современности>.

К участникам конференции с приветственным посланием обратился посол России в Армении Иван Волынкин. В приветствии посла, которое зачитал советник-посланник российского диппредставительства Андрей Иванов, частности, говорится: "Сохранение традиционных ценностей и нравственности напрямую связано с перспективой глобального развития. Со стороны отдельных организаций и даже государств делаются попытки разрушить такие фундаментальные институты, как институт брака, семьи, навязывая обществу ложные ценности. В результате народ теряет ориентиры и традиции, превращаясь в группу людей. Таким образом, разрушаются экономические, а затем и политические устои государства". В этой связи посол подчеркнул необходимость защиты традиционных ценностей от чужеродной экспанcии. "Успех и процветание государства во многом зависят от способности противостоять этим попыткам. Русский и армянский народы всегда были открыты и заинтересованы во взаимопроникновении культур. За последние годы была проделана большая работа в направлении сохранения общих ценностей. Мы не навязываем никому наши традиции и не осуждаем наших западных партнеров за их выбор, но позвольте и нам иметь свой собственный",- резюмировал дипломат.

Важность обсуждаемой тематики в своем приветственном послании к участникам конференции подчеркнул глава Комитета по международным вопросам Совета Федерации Федерального Собрания России Константин Косачев. В своем послании парламентарий, в частности, заметил, что армянский и русский народы должны совместными усилиями противостоять навязыванию обществам двух стран чужеродных ценностей, расшатывающих устои государственности.

Участников конференции своим посланием приветствовал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который также подчеркнул важность сохранения национальных устоев в глобализирующемся мире.

А генсек Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в своем послании, в частности, заметил, что для противостояния внешним глобализационным вызовам, необходимо активизировать народную дипломатию и культурное взаимодействие на евразийском пространстве.

Глава отдела социального офиса Первопрестольного св.Эчмиадзина Маркос Мангасарян в своей речи подчеркнул важную роль СМИ в сохранении национальных устоев и традиций и противостоянии вызовам глобализации.

Настоятель Подворья Патриарха Московского и всея Руси в Гюмри архимандрит Андрей, в свою очередь выразил недовольство тем фактом, что глобализирующийся мир навязывает обществам двух стран принципы толерантности. "Что такое толерантность? Это несопротивляемость внешним вызовам. Это все равно, как открыть границы государства перед врагом",- заверил архимандрит.

По итогам конференции будет разработана резолюция, обращенная к народам, церквям и властям двух стран, с рекомендациями по сохранению традиционных ценностей и активизации гуманитарного сотрудничества между странами. В рамках конференции открыта специальная выставка древних рукописей и печатных материалов <Церковь - хранилище семейной и кладовой памяти>, организованная Национальным архивом Республики Армения.

Конференция организована Благотворительным Фондом Поддержки русских святынь Святой Горы Афон при поддержке Русской Православной церкви, Армянской Апостольской церкви, АНО <Центр стратегических проектов>, Ассоциации студентов российских вузов в Армении и Российского центра науки и культуры в Ереване. Мероприятие реализуется на средства, выделенные Фондом президентских грантов.