Четверг, 22 Марта 2018 14:23

АрмИнфо.35-летняя Мария Ефимова, россиянка, которую связывают с разоблачением панамских оффошоров и азербайджанских коррупционных механизмов, попросила политическое убежище в Греции.

Как сообщают СМИ, Ефимова пришла в отделение полиции в Афинах и заявила, что опасается за свою жизнь. После этого она была задержана и помещена под стражу, так как выяснилось, что Мальта и Кипр выдали ордер на ее арест.

Напомним, что Ефимова - бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank, где проработала всего лишь три месяца. Финансовая организация подала на нее заявление в полицию за организацию хищения, в ответ россиянка подала встречный иск, утверждая, что в банке ей не выплатили положенную зарплату. Также в хищении женщину обвинила кипрская компания Fragrance Distribution из Лимассола, в которой россиянка работала ранее. Сама она отвергает оба обвинения. Ефимову также связывают с убийством мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о панамских оффшорах. Дафне Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года на Мальте: в ее автомобиль была заложена бомба. Известно, что после публикации "Панамского архива" Галиция обвинила соратников и жену премьер-министра Мальты Джозефа Муската во владении оффшорными компаниями, которые получали деньги от азербайджанской президентской семьи. Эти компании также, якобы, продавали мальтийские паспорта.

Полиция полагает, что Ефимова передавала журналистке информацию, связанную с отмыванием средств. В частности - с тем, как деньги выводятся из Азербайджана через различные финансовые структуры на Мальте, а также о том, как могут быть связаны власти Мальты и Азербайджана. По данным Радио Свобода, один из документов касался трансфера в 1 млн евро от семьи президента Азербайджана на счет жены мальтийского премьер-министра Мишель Мускат. Сам Мускат ранее отвергал обвинения в связях с семьей Ильхама Алиева. Теперь власти Греции должны принять решение, будет ли Ефимова экстрадирована на Мальту или на Кипр, и куда именно. Однако несколько членов Европарламента уже высказались за то, что женщина должна получить убежище и дать показания.

Отметим, что летом 2016 года итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана. А уже в апреле 2017 года The Guardian раскрыло подробности коррупционного скандала в ПАСЕ с участием Баку. Источник сообщил, что два человека с опытом работы на высоком уровне ПАСЕ сообщили , что Азербайджан предлагал его членам взятки за голоса. Газета представила данные журналистского расследования, согласно которым власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике. Дело получило условное название "Азербайджанский ландромат", и в нем, помимо других крупных европейских чиновников, муссировалось имя председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, который в октябре прошлого года подал в отставку.