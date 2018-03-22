Четверг, 22 Марта 2018 14:21

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении по инициативе правительства соберется на внеочередное заседание 23 марта в 11.00. Постановление об этом было одобрено Кабмином страны 22 марта.

Предлагаемая повестка дня весьма обширна. В частности, предлагается внесение изменений и дополнений в закон "О референдуме", "О радио и телевидении", "Об акционерных обществах", "О банкротстве", "Об иностранных гражданах", "О дипломатической службе" "О международных договорах", в КоАп, в законы "О полиции" "Об органах национальной безопасности", "Об отходах", "О госпособиях", "О рекламе", "О ЦБ", "О налоговой службе" и пр.