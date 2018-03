АрмИнфо. Международное авторитетное издание - журнал «Global Finance» признал ЗАО «Ардшинбанк» лучшим банком Армении 2018 года.При оценке Банка учитывался ряд важных показателей, в частности, динамика роста активов, уровень доходности, развитие новых направлений бизнеса и предоставление инновационных продуктов.

«Это признание свидетельствует о ведущих позициях Ардшинбанка на банковском рынке Армении и стабильном развитии банка, что служит для нас дополнительным стимулом для постоянного опережения ожиданий клиентов»,- прокомментировал событие Председатель Правления Ардшинбанка Мгер Григорян.

В 2017 году, международный журнал “Global Finance” признал Ардшинбанк Самым Надежным Банком Армении.

Ардшинбанк является одним из лидеров банковской системы Армении. Банк признается лучшим банком Армении уже в третий раз (в 2014 году журналом «The Banker» The Financial Times Ltd., а в 2015 году по версии журнала «Euromoney»). Ардшинбанк - единственная в Армении частная компания, которая имеет присвоенные рейтинги со стороны двух международных рейтинговых агентств - Moody’s и Fitch. Рейтинг Ардшинбанкa установлен на уровне суверенного рейтинга Республики Армения, что является наилучшим показателем для частной компании. Дополнительную информацию о Банке можно получить на сайте www.ardshinbank.am или по телефону (012) 22-22-22.