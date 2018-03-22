Ардшинбанк является одним из лидеров банковской системы Армении. Банк признается лучшим банком Армении уже в третий раз (в 2014 году журналом «The Banker» The Financial Times Ltd., а в 2015 году по версии журнала «Euromoney»). Ардшинбанк - единственная в Армении частная компания, которая имеет присвоенные рейтинги со стороны двух международных рейтинговых агентств - Moody’s и Fitch. Рейтинг Ардшинбанкa установлен на уровне суверенного рейтинга Республики Армения, что является наилучшим показателем для частной компании. Дополнительную информацию о Банке можно получить на сайте www.ardshinbank.am или по телефону (012) 22-22-22.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.