Четверг, 22 Марта 2018 13:37

АрмИнфо. Эколог, специалист по водным ресурсам Кнарик Оганесян озабочена состоянием водных ресурсов в Армении. Так, 22 марта на пресс-конференции в пресс-центре <Ноян-Тапан> в Ереване, приуроченной Всемирному дню водных ресурсов, эколог заявила, что состояние водохранилищ страны вызывает серьезную озабоченность.

"В последнее время мы часто слышим жалобы о том, что водохранилища не наполняются. Это связано с тем, что они находятся в плачевном состоянии. Раньше, я помню каждый год осуществлялась кольматация водохранилищ, что способствовало сокращению потерь, чего не делается сегодня", - сказала эколог. И в этом контексте она добавила, что состояние водохранилищ и чистота воды ухудшается в стране, в том числе из-за достаточно активно развивающейся в республике горнорудной промышленности.

Не менее серьезный вред окружающей среде и водным ресурсам страны, по убеждению эколога, наносят рыбоводческие хозяйства. "К сожалению, Правительство Армении не предпринимает надлежащих шагов по смягчению последствий ущерба, наносимого рыбоводческими хозяйствами. Не устанавливаются очистительные сооружения в бассейнах, в итоги загрязняются водные ресурсы. Как мы знаем, серьезный ущерб нанесен запасам артезианских вод страны, и их дальнейшее использование может привести к необратимым экологическим последствиям. Не меньшую озабоченность вызывают попуски воды из Севана. Правительство Армении каждый год просит увеличить попуски, аргументируя это дефицитом оросительной воды, на деле же лишь около 25% воды из Севана доходят до фермеров, остальные 70% - теряются", - сказала Оганесян.

Она также констатировала, что в плачевном состоянии находятся и воды многих рек в Армении. По словам эколога, так, к примеру, степень загрязнения вод в реках Сюникской области составляет 5-ую степень, что говорит об их непригодности не только для питья, но и для орошения, однако, люди вынуждены употреблять ее. Решением проблемы в данном случае, по убеждению эколога, является необходимость в надлежащем внимании государства к проблемам в этой сфере и выделение финансовых средств на устранение существующих проблем.

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года. Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне.