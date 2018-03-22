Четверг, 22 Марта 2018 13:34

АрмИнфо. Правительство Армении 22 марта одобрило законопроект о ратификации подписанного 24 ноября 2017 года между Республикой Армения, с одной стороны, и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии (Евроатом), с другой стороны, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Как заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, представляя документ, новое рамочное соглашение важно тем, что поднимает на новый, партнерский уровень двусторонние отношения Армения-ЕС и призван регулировать их в течение предстоящих лет. Данное соглашение является более объемным, и приведено в соответствие с сутью и глубиной двусторонних отношений.

Положения соглашения, как отметил заместитель главы МИД, соответствуют обязательствам, принятым Арменией в рамках других интеграционных форматов. "Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое Армения подписала с ЕС в ноябре 2017 года, полностью вступит в силу после того, как последнее государство ЕС проинформирует о завершении внутригосударственных процедур. Пока что все процедуры ратификации завершила только Эстония", - заявил Кочарян.

Вместе с тем, как указал замминистра, Армения получила уведомления ЕС о том, что для временного применения отдельных положений Соглашения европейская сторона завершила внутригосударственные процедуры, не дожидаясь окончательной ратификации. "Однако для этого нужно, чтобы Армения завершила процедуры ратификации", - пояснил Кочарян.

Напомним, что 19 марта с.г. глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян заявил, что Соглашение между РА и ЕС, по всей вероятности, будет ратифицировано Арменией во время следующей четырехдневки в Парламенте. "Во время очередного заседания в Парламенте мы займемся этим вопросом, точно назвать сроки я не могу, но уверяю вас, что в апреле Соглашение будет ратифицировано", - сказал Ашотян. Ранее, заместитель главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении (DG NEAR) Катарина Матернова заявила, что не видит серьезных препятствий для ратификации Соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским Союзом и Арменией. "Я не знаю, будет ли соглашение ратифицировано в этом году, но я не вижу серьезных препятствий", - заявила она. Как считает представитель Еврокомиссии, ратификация не станет сложным, как было в случае с Украиной. "Тогда проходил референдум в Нидерландах, что значительно замедлило данный процесс. Кроме того, то было гораздо более глубоким соглашением", - пояснила Катарина Матернова.

Напомним, что 24 ноября на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами Армении и 28 стран- членов ЕС. Акцент в обширном 357-страничном документе ставится на утверждении в Армении справедливости, свободы, безопасности; реформировании Конституции и судебной сферы; соблюдении прав человека и основных свобод и т. д. И все это при активном участия Евросоюза в финансировании различных проектов в Армении.