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 Четверг, 22 Марта 2018 13:07

Банк ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором выставки "Образование XXI век"

Банк ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором выставки "Образование XXI век"

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) выступил генеральным спонсором международной специализированной выставки "Образование XXI век"Экспо 2018.  Выставка, организованная выставочной компанией "Интер Экспо"и Российским центром науки и культуры в Ереване при официальной поддержке Министерства образования РА, пройдетс 21-го по 23-е марта в Доме Правительства РА.

В соответствии со своей социальной политикой, Банк ВТБ (Армения) поддерживает подобные проекты, способствующие повышению уровня образования молодежи, и уже второй год оказывает содействие в проведении выставки "Образование XXI век".

На выставке "Образование XXI век" представлены программы вузов, языковые и иные курсы для абитуриентов, желающих обучаться не только в Армении, но и в РФ и других странах. В этом году в выставке примутучастие свыше 70 организаций, среди которых более 15 ведущих университетов и институтов из РФ. В рамках выставки Российский центр науки и культуры в Ереване представитпрограмму бесплатного обучения в ведущих вузах Российской Федерации, и проведетконкурсный отбор более двухсот абитуриентов на все уровни обучения в учебном году 2018-2019.  Посетители подробно ознакомятсяс программами различных вузов, правилами приема, примутучастие в семинарах и обсуждениях по интересующим им образовательным темам.

Посетителям выставки предоставлена возможность прямо на месте, у стенда Банка ВТБ (Армения), оформить и получить студенческие карты VISA и карты Mastercard Gold с бесплатным обслуживанием в течении 2-х лет, а также подавать кредитные заявки и моментально получать решение по кредиту.Бесплатные карты печатались моментально в присутствии посетителей.

Генеральный директор-Председатель Директората Банка ВТБ (Армения) Иван Телегин подчеркнул, что Банк с большим вниманием относимся к проведению таких проектов, как выставка "Образование XXI век", т.к.  они дают возможность молодым людям не только изучить мир последних образовательных технологий и разработок, но и ознакомиться с особенностями и преимуществами тех или иных вузов, сравнить их, сделать выводы и выбрать правильное место обучения. <Ведь только качественное образование гарантирует наличие конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов в будущем. Особенно важна эта выставка и потому, что благодаря ей сотни абитуриентов и студентов из Армении получат возможность бесплатного обучения в ведущих вузах России, что, безусловно, укрепит отношения между молодым поколением двух стран.  Желаем всем участникам новых открытий и успехов>, - подчеркнул глава Банка.

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