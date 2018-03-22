Четверг, 22 Марта 2018 12:40

АрмИнфо. Гражданин Армении, отработавший некоторое время в России, будет иметь право на назначение и получение российской пенсии за период работы на территории Российской Федерации, а также пенсии от Армении за армянский стаж. Об этом заявил Член Коллении (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков, чьи слова приводит пресс- служба ЕЭК.

Таким образом, продолжил министр, у гражданина Армении полная пенсия будет состоять из армянской и российской частей. Формирование и реализация пенсионных прав трудящихся будет происходить на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства - равный объем и одинаковый порядок уплаты взносов в пенсионную систему государства трудоустройства. Трудящийся получит право на пенсию в том же возрасте, что и гражданин страны трудоустройства. Например, гражданин Армении, имея российский стаж работы, сможет претендовать на пенсию в соответствии с законодательством России в 55/60 лет (женщины/мужчины), а вот на армянскую пенсию - только в 63 года согласно законодательству Армении. На трудящихся будут распространяться одинаковые требования для назначения пенсии, в том числе о наличии необходимого стажа работы, например, в настоящее время в России для получения права на пенсию требуется 9 лет страхового стажа (с 2024 года - 15 лет страхового стажа). Для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа трудящегося, сформированного во всех государствах-членах.

"Важно, чтобы граждане вели трудовую деятельность в стране трудоустройства на законном основании, так как при нелегальном трудоустройстве не осуществляются платежи в пенсионную систему и не формируются пенсионные права", - отметил министр ЕЭК. Он напомнил, что в этом году на первом заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 2 февраля в Алматы, премьер-министры стран Союза подчеркнули высокую важность Договора о пенсионном обеспечении трудящихся Союза и необходимость его подписания в 2018 году. После его подписания для трудящихся в полном объеме будут формироваться пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении трудовой деятельности в странах Союза. "Вступление в силу Договора о пенсионном обеспечении трудящихся Союза станет следующим этапом развития евразийской интеграции и создаст условия для устойчивого развития единого рынка трудовых ресурсов в рамках Евразийского экономического Союза", - сказал министр ЕЭК.