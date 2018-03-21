Среда, 21 Марта 2018 18:23

АрмИнфо. В Генпрокуратуре Армении возбужденно уголовное дело в связи с недобросовестным выполнением чиновниками Министерства культуры своих должностных обязанностей, в результате чего государству нанесен ущерб в размере 67 млн. драм.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, в результате изучения документов выяснилось, что чиновники Министерства культуры Армении, в рамках программы "Ремонт, восстановление и укрепление памятников" на 2014- 2016 год, приняли фактически не проделанную или проделанную с упущениями работу в качестве полностью выполненной, и заплатили из бюджета страны 67 млн. драмов, тем самым нанеся государству ущерб в особо крупных размерах.

"Кроме того, представители организаций по техническому надзору и подрядчики внесли в акты выполненных работ несуществующие данные, и фактически невыполненные и выполненные с недочетами работы указали как осуществленные полностью. В Генпрокуратуре по данному инциденту возбуждены уголовное дело по признакам ст.315 ч.2 и 325 ч.2 (недобросовестное или небрежное отношение должностных лиц к своим должностным обязанностям, приведшее к невыполнению или частичному выполнению работы, а также фальсификация группой лиц по предварительному сговору документов). Предварительное следствие поручено Следственному комитету", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.