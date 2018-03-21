Среда, 21 Марта 2018 18:21

АрмИнфо. Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в саммите Франкофонии в Армении, такую точку зрения выразил посол Франции в России Сильви Берман.

"Мы очень рады, что саммит Франкофонии будет именно в Ереване. Думаю, что президент республики, будет участвовать в этом мероприятии. И только, что посол Армении в России сказал, что на саммите будет присутствовать и Шарль Азнавур, и это очень важно с точки зрения культуры", - сказала Берман, передают российские СМИ.

Напомним, что 17-ый саммит Международной организации Франкофонии пройдет в Ереване 11-12 октября 2018 года. В мероприятии примут участие высокопоставленные делегации из более восьми десятков государств.