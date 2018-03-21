Среда, 21 Марта 2018 18:06

АрмИнфо. <Для меня совершенно неприемлемо строительства саун и гостиниц в лесу", - заявила в беседе с корреспондентом АрмИнфо эколог, председатель ассоциации "За устойчивое человеческое развитие" Карине Даниелян , говоря об основных спорных моментах программы развития лесов Армении на 2018-2020гг.

По словам Карине Даниелян, возможно, данная цель была бы оправданна, если бы речь шла о рекреационном экотуризме - кратковременном отдыхе на природе с познавательными целями в палаточных лагерях. Но, наученная горьким опытом, эколог выражает обеспокоенность в связи с тем, что программа, на деле преследует коммерческую выгоду и нацелена на развитие иного вида туризма, основанного на удовлетворение сибаритских амбиций. "Откуда у нас это стремление повсюду строить сауны?", - вопрошает эксперт.

Помимо этого, эколог сомневается в том, что ответственные за сферу смогут проконтролировать процесс вырубки деревьев, вывести ее из "тени", установив допустимые и безвредные для экосистемы объемы рубки. "По сей день я поднимала вопрос о том, что крупный бизнес занимается вырубкой деревеьев, а мне заявляли, о беспочвенности таких заявлений, говоря о том, что жители прилесных общин всего лишь решают свои насущные задачи, однако на сегодня выяснилось, что проблема была и ее надо решить. Насколько правильно она будет решена - покажет время ", - заявила она.

Госкомитет лесного хозяйства Армении при Министерстве охраны природы 21 марта презентовал программу развития лесной сферы на 2018-2022 гг. под лозунгом "Сохраним наши леса и передадим будущим поколениям". В рамках программы, в течение 2018-2020гг предполагается внедрение системы стабильного управления лесными землями путем создания более эффективных механизмов контроля. Работы, в рамках программы, будут осуществлены по трем основным направлениям: в 5-ти приграничных общинах Армении планируется создание предприятий по переработке древесины, создание в лесной зоне мини-гостиниц, а также на территории лесных хозяйств основание предприятий по приему и переработке лесных плодов и ягод. Кроме этого, ожидается организация пчеловодческих хозяйств на лесных территориях Сюникской, Вайооцдзорской, Тавушской и Лорийской областей. Вместе с тем ожидается сокращение объемов вырубки деревьев: в этом году с нынешних 600тыс куб.м. в год, до около 90 тыс куб.м., из коих, на сегодня, профессиональной комиссией утвержден объем в 18 тыс куб.м. Как предполагается, рубкой деревьев будут заниматься специалисты на основе решения соответствующей комиссии.

Отметим, что по последним данным исследования, проведенного Немецкой организацией по международному сотрудничеству (GIZ) в 2011 году, примерно 11,2 % территории Армении, а это более 332,3 тыс. га, покрыто лесами.