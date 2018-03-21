Среда, 21 Марта 2018 16:44

АрмИнфо. Шесть общественных организаций Армении выступили с заявлением, в котором выразили свою обеспокоенность в связи с жестким вердиктом суда общей юрисдикции РА в отношении героя арцахской войны Жирайра Сафиляна и его сподвижников, обвиняемых в незаконном хранении и применении оружия и боеприпасов.

В заявлении, в частности, говорится: "Политические гонения в отношении Жирайра Сефиляна начались еще с 2014 года. Достаточно было только ознакомиться с материальными доказательствами в суде, чтобы представить, с чем мы имеем дело. Среди предметов, рассматриваемых в суде в качестве улик, в частности, были: ржавый меч, 2 автомата, 100 пуль, 2 шапки из шерсти, желтые шлемы, флаг "100 лет без режима", мегафон, новогодняя елка, военный компас, блокнот с изображением храма Гарни и т.д. Таким образом, невозможно говорить о справедливом судебном разбирательстве. Мы признаем Жирайра Сефиляна и его сподвижников политическими заключенными. Мы обращаемся к международному сообществу и структурам за пределами Армении и заявляем, что в стране есть политические заключенные. Мы - правозащитные организации, заявляем, что приложим все усилия не только для освобождения Жирайра Сефиляна, Геворка Сафаряна, Нерсеса Погосяна, Грайра Топчяна, Сасуника Киракосяна, Галуста Григоряна, но и других граждан, которые были приговорены по политическим мотивам".

К данному заявлению присоединились - НПО "Хельсинский комитет Армении", НПО "Армянская программа невиновности", Ванадзорский офис "Хельсинской гражданской ассамблеи", Клуб журналситов "Аспарез", Атикоррупционный цент "Трансперенси Интернайшнл", " Фонды открытого общества - Армения".

Отметим, что известный своей оппозиционной деятельностью герой арцахской войны Жирайр Сефилян 20 марта был приговорен к 10,5 годам лишения свободы, его соратник Геворг Сафарян к 5, остальные обвиняемые к 4 годам заключения. Сефилян, обвинялся в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов. Сам Сефилян расценил судебный процесс над ним как политическую расправу. Многочисленные нарушения норм права в ходе судебного процесса по делу Сефиляна выявили также международные эксперты. В поддержку Сефиляну выступили и общественные организации Диаспоры и Армении, также партия "Наследие".