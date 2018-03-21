Среда, 21 Марта 2018 16:42

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Республики Арцах 21 марта на заседании группы дружбы "Карабах-Франция" поздравил собравшихся с Международным днем Франкофонии.

Как сообщает пресс-служба Парламента НКР, Гулян отметил, что программы преподавания и распространения французского языка являются одним из приоритетов для властей Арцаха. Глава парламента подчеркнул, что расширение децентрализованного сотрудничества с Францией имеет серьезные перспективы, и существующие ресурсы позволяют обмениваться опытом в гуманитарной, культурной и экономической сферах. В качестве успешного примера сотрудничества спикер Парламента НКР отметил недавний визит делегации французского города Бук-Бель-Эр и их желание углубить связи с городом Аскераном.

В завершении встречи члены группы дружбы обменялись мнениями о предстоящих программах, мероприятиях и их подготовке.