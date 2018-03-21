Среда, 21 Марта 2018 16:18

АрмИнфо. Сегодня в центре Еревана состоялась дегустация армянской гаты длиною в 4000 см, шириною в 40 см и весом в 240 кг. Как утверждают повара ресторана "Пандок Ереван", эта самая длинная гата, которая была когда-либо выпечена в мире.

Кондитеры сообщили, что гата выпечена по специальному рецепту, который они, однако не захотели раскрыть.

Гата - традиционная армянская выпечка из слоенного или дрожжевого теста со сливочной начинкой.