Среда, 21 Марта 2018 16:13

АрмИнфо. Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани по случаю прекрасного весеннего праздника - Новруза.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян пожелал своему иранскому коллеге доброго здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Ирана - мира и благоденствия. Президент Саргсян выразил надежду, что 1397 год по иранскому календарю будет для Ирана годом прогресса и успехов, а для армяно-иранских отношений

- периодом, насыщенным перспективными и практическими программами. Серж Саргсян отметил, что сформированная в глубине веков армяно-иранская дружба обязывает должным образом оценивать достижения прошлого и оставаться верными духу добрососедских отношений, существующих между Арменией и Ираном, которые являются колыбелями цивилизаций.