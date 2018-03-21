Среда, 21 Марта 2018 16:10

АрмИнфо. Госкомитет лесного хозяйства Армении при Министерстве охраны природы 21 марта презентовал программу развития лесной сферы на 2018-2022 гг. под лозунгом "Сохраним наши леса и передадим будущим поколениям". Как заявил министр охраны природы Арцвик Минасян, отвечая на вопрос АрмИнфо, помимо бюджетного финансирования на осуществление программ по обеспечению сохранности лесов и грантовых средств, мероприятия, в рамках программы, будут профинансированы ГНКО "Армлес" в размере свыше 1 млрд драмов.

По словам Минасяна, по итогам трехлетней программы Министерство хоть и ожидает незначительного увеличения лесных земель страны, но вместе с тем, основной акцент ставит на сохранение существующих территорий в свыше 330 тыс га. (или около 11% территории Армении). В этом контексте, в рамках программы планируется существенно сократить эксплуатацию лесов. "Иными словами, пользование благами и полезностями леса будет основано исключительно на принципе сохранности лесного массива", - пояснил он. В частности, согласно документу, в течение 2018-2020гг предполагается внедрение системы стабильного управления лесными землями путем создания более эффективных механизмов контроля. Работы, в рамках программы, будут осуществлены по трем основным направлениям: в 5-ти приграничных общинах Армении планируется создание предприятий по переработке древесины, создание в лесной зоне мини-гостиниц, а также на территории лесных хозяйств основание предприятий по приему и переработке лесных плодов и ягод. Кроме этого, ожидается организация пчеловодческих хозяйств на лесных территориях Сюникской, Вайооцдзорской, Тавушской и Лорийской областей.

На сегодня, по словам ответственных за сферу, ежегодный объем незаконной вырубки деревьев достигает 600 тыс куб.м., а это непозволительная роскошь для Армении. "Масштабы незаконной вырубки деревьев достигли огромных масштабов и привели к теневой деятельности в сфере. Иными словами, леса Армении эксплуатируются сверх нормы. Наша цель, проводить рубку деревьев в рамках, допустимых законом и санитарной вырубки, только соответствующими специалистами", - указал министр. В этом году допустимый порог, по предварительной оценке, установлен в пределах до 90 тыс куб.м., из коих, на сегодня, профессиональной комиссией утвержден порог в районе 18 тыс куб.м.

Вместе с тем, Министерство работает над тем, чтобы вырубку леса лишить коммерческой мотивации. Для этого, ведомство думает, как сократить потребность в использовании древесины в качестве топлива путем расширения употребления альтернативной энергетики, внедрения энергосберагающих технологий в близлежащих к лесу общинах. Вместе с тем, по словам Минасяна, жители соседних общин всегда были обеспечены валежником и проблем с отоплением домов не будут испытывать.

Что касается структурных и функциональных изменений по итогам создания Госкомитета лесного хозяйства, то, как заявил министр, на сегодня сотруднику Комитета предоставлены более широкие полномочия в реализации своих функциональных обязанностей. То есть, ранее на ГНКО "Армлес" была возложена функция по контролю и обеспечению лесов, вместе с тем сотрудник ведомства не имел полномочия по пресечению правонарушений, будучи также лишенным права применить меры наказания в отношении правонарушителя. Сотрудник "Армлеса" следил за правовым режимом использования и охраны лесов с 09.00 утра до 18.00 вечера. Впредь служба перейдет на круглосуточный режим работы, а сотруднику предполагается предоставить полномочия по пресечению правонарушения, временного ограничения его свободы с конфискацией инструментов, а также право не только на ношение, но и применение оружия.

Как заверил Арцвик Минасян, сферу в будущем ожидают серьезные реформы. По крайней мере, проблем с их финансированием, не будет. На деле, как заявил министр, Армения имеет большие возможности получения грантовых средств от международных структур. Во-первых, в рамках глобальных изменений климата созданы серьезные возможности не только для обеспечения сохранности зеленных массивов, но и их расширения. Помимо этого, благодаря аккумуляции внутренних ресурсов правительство Армении намерено предпринять серьезные шаги в этом направлении.

Правительство Армении на 22 февраля утвердило проект создания Лесного государственного комитета при Министерстве экологии республики. "Полномочия ранее действующей при Министерстве сельского хозяйства Армении государственной некоммерческой организации "Армлес" перейдут комитету", - сказал министр экологии Армении Арцвик Минасян. Он отметил, что в функции комитета будет входить, в частности, обеспечение защиты и эффективного контроля за использованием лесов.