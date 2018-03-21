Среда, 21 Марта 2018 14:49

АрмИнфо.Представители парламентских фракций Армении дают весьма острожные комментарии в связи с вердиктом суда общей юрисдикции в отношении героя арцахской войны Жирайра Сафиляна и его сподвижников, обвиняемых в незаконном хранении и применении оружия и боеприпасов.

Так депутат от блока "Царукян" Вардан Бостанджян в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил, что уверен в том, что Жирайр Сефилян является преданным гражданином своей родины и много раз проявлял свою преданность Армении. "Всем известен вклад Сефиляна в освободительной войне за Арцах. Однако, я воздержусь от комментария относительно приговора суда в отношении Сефиляна и его сторонников, я не являюсь юристом. В тоже время, я допускаю, что вердикт мог быть чрезвычайно жестким для патриота страны", - заключил Бостанджян.

В свою очередь депутат от фракции "Елк" Лена Назарян также не захотела давать оценок вынесенному вердикту. "К сожалению, не могу дать оценку данному приговору, так как я не юрист. Однако, возможно, что в ближайшее время фракция "Елк" выступит с заявлением на этот счет", - заключила Назарян. Практически аналогичный ответ дал другой представитель блока Артак Зейналян, который сам являлся активным участников карабахской войны. А вот глава фракции блока Никол Пашинян накануне заявил, что вердикт в отношении Сефиляна является "лжеприговором лжесуда лжегосударства, созданного Сержем Саргсяном".

А представители фракции партии АРФ "Дашнакцутюн", членом которой являлся Жирайр Сефилян, отказались отвечать на этот вопрос, передавая эстафету друг другу.

Отметим, что известный своей оппозиционной деятельностью герой арцахской войны Жирайр Сефилян 20 марта был приговорен к 10,5 годам лишения свободы, его соратник Геворг Сафарян к 5, остальные обвиняемые к 4 годам заключения. Сефилян, обвинялся в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов. Сам Сефилян расценил судебный процесс над ним как политическую расправу. Многочисленные нарушения норм права в ходе судебного процесса по делу Сефиляна выявили также международные эксперты. В поддержку Сефиляну выступили и общественные организации Диаспоры и Армении, также партия "Наследие".