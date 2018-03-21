Среда, 21 Марта 2018 14:47

АрмИнфо.Блок "Царукян" пока не определил свою позицию относительно возможного выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении по истечению его президентских полномочий. Об этом в бесед с журналистами заявила депутат от блока Луиза Саркисян.

В свою очередь депутат от блока, глава комиссии по вопросам науки, образования, культуры и по делам молодежи Вардан Бостанджян в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил, что неважно, кто именно будет премьером Армении, главное, чтобы он смог обеспечить мир, экономический рост, а также развитие страны. "Очень важно, чтобы будущий глава государства смог также обеспечить мир в Нагорном Карабахе и способствовал мирному решению арцахского вопроса. Не важно, кто именно будет у руля власти, важно что именно он сделал для развития нашей страны", - заключил Бостанджян. Отметим, что накануне Серж Саргсян в своем интервью не исключил возможности своего выдвижения на пост премьера после истечения президентских полномочий, несмотря на то, что в 2014 году он заявлял, что не будет претендовать на этот пост. При этом Саргсян отметил, что если и будет баллотироваться на пост премьера, то с одной оговоркой:"Параллельно полной реализации конституционных полномочий я буду гораздо больше времени уделять делу передачи всего явного и скрытого опыта прошлых лет управления страной молодым политическим лидерам. Эта задача, которая чрезмерно важна сегодня. Всем нам предстоит работа в вопросе формирования новых политических лидеров, независимо от их партийной принадлежности, независимо от нынешнего политического позиционирования",- резюмировал президент.